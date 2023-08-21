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иллюстрация

Омскую «Максиму» решил обанкротить бизнесмен из Барнаула

21 августа 2023, 08:41
Фото: 1MI
иллюстрация
ИП Матвеев уже заявил о намерении пойти в суд.

В Арбитражный суд Омской области в ближайшее время может быть подано заявление о признании несостоятельным должником ООО «Максима». Это следует из официального сообщения, опубликованного ИП Георгием Матвеевым.

«Максима» специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Она переживает не самые лучшие времена: последний финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей. В суде уже слушается дело о банкротстве, поданное Федеральной налоговой службой.

О Георгии Матвееве известно, что он владеет половиной уставного капитала двух фирм: ООО «Инициатива» и ООО «Правовой центр Алтайюст». Они зарегистрированы по одному адресу (по улице Брестская в Барнауле), в обоих случаях Матвеев является еще и директором. В «Правовом центре» его компаньон — Маргарита Матвеева. Специализация обеих фирм и ИП — «деятельность в области права».

Стоит отметить, что заявление о намерении добиваться признания должника банкротом далеко не всегда получает продолжение в виде подачи иска. Во многих случаях это всего лишь попытка надавить на оппонента, чтобы тот закрыл долг.

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#Николай Эйхвальд#Максима#Банкротства#Бизнес#Новости
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