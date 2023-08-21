Омскую «Максиму» решил обанкротить бизнесмен из Барнаула

О Георгии Матвееве известно, что он владеет половиной уставного капитала двух фирм: ООО «Инициатива» и ООО «Правовой центр Алтайюст». Они зарегистрированы по одному адресу (по улице Брестская в Барнауле), в обоих случаях Матвеев является еще и директором. В «Правовом центре» его компаньон — Маргарита Матвеева. Специализация обеих фирм и ИП — «деятельность в области права».