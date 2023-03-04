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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:39

Богатейшие омичи. Дмитрий Елизаров отправился покорять рынок бухучета

4 марта 2023, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич с миллиардными выручками от компаний стал индивидуальным предпринимателем

Владелец «Агата», «Диаманта», «Малахита» и «Оникса» оформил ИП.

Город55 выяснил, что один из богатейших омичей оформил индивидуальное предпринимательство «в догонку» к семи «ООО». Дмитрий Елизаров оформил новую фирму в начале марта.

Владелец таких компаний как «Диамант», «Агат», «Сибмакс», «Сапфир» и т. д. займется консультированием по вопросам управления и коммерческой деятельности, а еще — бухучетом, консультациями по налогам и проведением аудита.

Напомним, выручка от компаний у Дмитрия за 2021 год составила 3,51 млрд рублей. Чистая прибыль — 54 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей Города55 Дмитрий Елизаров на 41 месте.

Топ-100 богатых омичей
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#Дарья Зыкова#Омск#Бизнес#Богатейшие омичи#ИП#Аудит#Бухучет#Налоги#Общество#Город#Экономика#Новости#Дмитрий Елизаров
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