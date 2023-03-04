Богатейшие омичи. Дмитрий Елизаров отправился покорять рынок бухучета

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Город55 выяснил, что один из богатейших омичей оформил индивидуальное предпринимательство «в догонку» к семи «ООО». Дмитрий Елизаров оформил новую фирму в начале марта.
Владелец таких компаний как «Диамант», «Агат», «Сибмакс», «Сапфир» и т. д. займется консультированием по вопросам управления и коммерческой деятельности, а еще — бухучетом, консультациями по налогам и проведением аудита.
Напомним, выручка от компаний у Дмитрия за 2021 год составила 3,51 млрд рублей. Чистая прибыль — 54 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей Города55 Дмитрий Елизаров на 41 месте.