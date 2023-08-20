«Невероятная наглость». Омичи пожаловались на ночной беспредел под окнами

«К проезжающим мимо машинам с „долбящей“ музыкой привыкнуть можно, к мотоциклистам и гонщикам — ладно. Но к наглым персонам, которые решают потусить прямо под окнами… Это уже чересчур! Неужели у людей нет уважения к жителям ближайших домов? Невероятная наглость», — делится с нами читательница.