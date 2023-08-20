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Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

иллюстрация

«Невероятная наглость». Омичи пожаловались на ночной беспредел под окнами

20 августа 2023, 04:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи из центра города требуют прекратить ночные дискотеки под окнами

Горожане привыкли ко многим неудобствам, но с этим мириться не хотят.

В редакцию Города55 обратилась жительница дома №82а по улице Красный путь. Женщина пожаловалась на частые дискотеки под окнами посреди ночи.

«К проезжающим мимо машинам с „долбящей“ музыкой привыкнуть можно, к мотоциклистам и гонщикам — ладно. Но к наглым персонам, которые решают потусить прямо под окнами… Это уже чересчур! Неужели у людей нет уважения к жителям ближайших домов? Невероятная наглость», — делится с нами читательница.

Омичка предоставила видеозапись одной из ночных дискотек. На кадрах видны часы, время: 03:23. Слышна известная песня «Звенит январская вьюга». После этого хита была еще парочка, рассказывает местная жительница.

ночная дискотека под окнами
Видео: Город55

Соседи тоже недовольны шумом, особенно пенсионеры, молодые родители и владельцы собак. Женщина хочет привлечь внимание к проблеме, чтобы любители ночных развлечений были привлечены к ответственности.

Напомним, ранее мы рассказывали о похожих жалобах горожан. Омичам не давали спать дрифтеры.

«Не обращали внимания на просьбы». Омичи массово жалуются на ночных дрифтеров
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#Жалобы#Омичи#Общество#Город#Омск#Видео
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