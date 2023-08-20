«Невероятная наглость». Омичи пожаловались на ночной беспредел под окнами

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В редакцию Города55 обратилась жительница дома №82а по улице Красный путь. Женщина пожаловалась на частые дискотеки под окнами посреди ночи.
«К проезжающим мимо машинам с „долбящей“ музыкой привыкнуть можно, к мотоциклистам и гонщикам — ладно. Но к наглым персонам, которые решают потусить прямо под окнами… Это уже чересчур! Неужели у людей нет уважения к жителям ближайших домов? Невероятная наглость», — делится с нами читательница.
Омичка предоставила видеозапись одной из ночных дискотек. На кадрах видны часы, время: 03:23. Слышна известная песня «Звенит январская вьюга». После этого хита была еще парочка, рассказывает местная жительница.
Соседи тоже недовольны шумом, особенно пенсионеры, молодые родители и владельцы собак. Женщина хочет привлечь внимание к проблеме, чтобы любители ночных развлечений были привлечены к ответственности.
Напомним, ранее мы рассказывали о похожих жалобах горожан. Омичам не давали спать дрифтеры.