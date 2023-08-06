«Не обращали внимания на просьбы». Омичи массово жалуются на ночных дрифтеров

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Омич из микрорайона «Серебряный берег» пожаловался на ночной дрифт. Говорит, проблема актуальна уже год. Громкие звуки мешаю спать. Дрифтеры заняли парковку парка «Вокруг света».
Жильцы ближайших домов обращались к владельцам парка и в администрацию Советского округа, которая, к слову, находится недалеко от места событий. «Реагируют на жалобы следующим текстом: поведение автовладельцев должно быть на совести самих автовладельцев, а не тех, кто стремится создать для людей комфорт», — говорит автор поста в группе «Инцидент Омск».
Похожая жалоба опубликована в сообществе «Омск Live». Ночным дрифтингом недовольны жильцы домов близ магазина «Евроспар». Любители экстрима тренируются на парковке возле торговой площади.
«Через окно в четыре утра услышала громкую музыку, которую они специально включили. Не обращали внимания на просьбы окружающих. Они точно знали, что им за это ничего не будет», — пишет автор жалобы. Женщина с сожалением вспоминает о тех, кому приходится рано вставать на работу, у кого маленькие дети, кто страдает от бессонницы.
Ночной дрифт у «Евроспара» — явление нередкое. О подобных развлечениях под окнами в комментариях поведали и другие омичи, из разных районов города. Отметим, к обеим публикациям прикреплены видеозаписи. Громкий звук подтверждает слова пользователей соцсети.
Напомним, в Омске все же был случай, когда за ночной дрифт возле парка «Вокруг света» задержали водителя: