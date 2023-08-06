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«Не обращали внимания на просьбы». Омичи массово жалуются на ночных дрифтеров

6 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам по всему городу мешают спать ночные дрифтеры

Горожане пытаются решить проблему по-человечески или официально. Но тщено.

Омич из микрорайона «Серебряный берег» пожаловался на ночной дрифт. Говорит, проблема актуальна уже год. Громкие звуки мешаю спать. Дрифтеры заняли парковку парка «Вокруг света».

Жильцы ближайших домов обращались к владельцам парка и в администрацию Советского округа, которая, к слову, находится недалеко от места событий. «Реагируют на жалобы следующим текстом: поведение автовладельцев должно быть на совести самих автовладельцев, а не тех, кто стремится создать для людей комфорт», — говорит автор поста в группе «Инцидент Омск».

Похожая жалоба опубликована в сообществе «Омск Live». Ночным дрифтингом недовольны жильцы домов близ магазина «Евроспар». Любители экстрима тренируются на парковке возле торговой площади.

«Через окно в четыре утра услышала громкую музыку, которую они специально включили. Не обращали внимания на просьбы окружающих. Они точно знали, что им за это ничего не будет», — пишет автор жалобы. Женщина с сожалением вспоминает о тех, кому приходится рано вставать на работу, у кого маленькие дети, кто страдает от бессонницы.

Ночной дрифт у «Евроспара» — явление нередкое. О подобных развлечениях под окнами в комментариях поведали и другие омичи, из разных районов города. Отметим, к обеим публикациям прикреплены видеозаписи. Громкий звук подтверждает слова пользователей соцсети.

Напомним, в Омске все же был случай, когда за ночной дрифт возле парка «Вокруг света» задержали водителя:

В Омске водителя иномарки задержали за дрифт на парковке у парка «Вокруг света»
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#Дрифт#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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