«Не обращали внимания на просьбы». Омичи массово жалуются на ночных дрифтеров

«Через окно в четыре утра услышала громкую музыку, которую они специально включили. Не обращали внимания на просьбы окружающих. Они точно знали, что им за это ничего не будет», — пишет автор жалобы. Женщина с сожалением вспоминает о тех, кому приходится рано вставать на работу, у кого маленькие дети, кто страдает от бессонницы.