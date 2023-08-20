«Чудом остались живы». Омичи в Нефтяниках не могут добиться кронирования

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жители дома №34/1 по проспекту Менделеева пожаловались на то, что не могут кронировать аварийные деревья во дворе. Причина — они не относятся к придомовой территории.
«Они падают на наши машины и детскую площадку. Под этими деревья в школу №120 ходят дети. Дождались — дерево упало, мама с дочкой успели отбежать», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».
Авторы публикации говорят, что писали обращения в прокуратуру, правительство и администрацию Советского округа. Но безрезультатно. Брать дело в свои руки омичи не хотят, могут нарваться на штраф. Бездействует, по словам местных жителей, и управляющая компания.
В комментариях под постом горожанам посоветовали обратиться в администрацию президента, привлечь внимание к проблеме.
Похожую жалобу разместили и в группе «Типичный Омск». Автор рассказывает: «Вечером по адресу Энтузиастов, 19а мы гуляли с ребёнком во дворе на детской площадке. Рядом с нами упала огромная ветка, которая отломилась с дерева. Мы чудом остались живы».
Очевидица говорит, ветка была в длину около пяти метров. При этом на улице не было сильного ветра. Женщина просит принять меры — кронировать тополя. Двор проходимый, в опасности немало людей.
Автору этой публикации в комментариях пользователи порекомендовали обратиться в местную управляющую компанию.
Напомним, в конце июля в Омске произошла целая серия обратных инцидентов — вырубка коснулась деревьев, которые горожане хотели бы сохранить. Город55 разбирался в проблеме: