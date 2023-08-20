Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

иллюстрация

«Чудом остались живы». Омичи в Нефтяниках не могут добиться кронирования

20 августа 2023, 11:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В Нефтяниках на омичей начали падать ветки аварийных деревьев

Опубликовано сразу несколько жалоб. В происшествиях никто не пострадал.

Жители дома №34/1 по проспекту Менделеева пожаловались на то, что не могут кронировать аварийные деревья во дворе. Причина — они не относятся к придомовой территории.

«Они падают на наши машины и детскую площадку. Под этими деревья в школу №120 ходят дети. Дождались — дерево упало, мама с дочкой успели отбежать», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».

Авторы публикации говорят, что писали обращения в прокуратуру, правительство и администрацию Советского округа. Но безрезультатно. Брать дело в свои руки омичи не хотят, могут нарваться на штраф. Бездействует, по словам местных жителей, и управляющая компания.

деревья во дворе проспекта Менделеева, 34/1деревья во дворе проспекта Менделеева, 34/1
деревья во дворе проспекта Менделеева, 34/1деревья во дворе проспекта Менделеева, 34/1
деревья во дворе на проспекте Менделеева, 34/1деревья во дворе на проспекте Менделеева, 34/1
деревья во дворе проспекта Менделеева, 34/1
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях под постом горожанам посоветовали обратиться в администрацию президента, привлечь внимание к проблеме.

Похожую жалобу разместили и в группе «Типичный Омск». Автор рассказывает: «Вечером по адресу Энтузиастов, 19а мы гуляли с ребёнком во дворе на детской площадке. Рядом с нами упала огромная ветка, которая отломилась с дерева. Мы чудом остались живы».

Очевидица говорит, ветка была в длину около пяти метров. При этом на улице не было сильного ветра. Женщина просит принять меры — кронировать тополя. Двор проходимый, в опасности немало людей.

деревья во дворе на Энтузиастов, 19адеревья во дворе на Энтузиастов, 19а
деревья во дворе на Энтузиастов, 19адеревья во дворе на Энтузиастов, 19а
деревья во дворе на Энтузиастов, 19адеревья во дворе на Энтузиастов, 19а
деревья во дворе на Энтузиастов, 19а
Фото: скриншот паблика Типичный Омск

Автору этой публикации в комментариях пользователи порекомендовали обратиться в местную управляющую компанию.

Напомним, в конце июля в Омске произошла целая серия обратных инцидентов — вырубка коснулась деревьев, которые горожане хотели бы сохранить. Город55 разбирался в проблеме:

«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
Узнать подробнее
#Кронирование#Деревья#Жалобы#Омичи#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
Сегодня, 09:16
«Думала задохнусь». В Омске обнаружено двукратное превышение опасного вещества
Сегодня, 04:57
«Цирк какой-то». В Омске произошло ЧП с троллейбусом, рабочей техникой и машиной
Сегодня, 12:47
Почти сутки без воды. Какие адреса попадут под масштабное отключение в Омске
Сегодня, 04:38
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
Сегодня, 10:22