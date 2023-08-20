«Чудом остались живы». Омичи в Нефтяниках не могут добиться кронирования

Похожую жалобу разместили и в группе «Типичный Омск». Автор рассказывает: «Вечером по адресу Энтузиастов, 19а мы гуляли с ребёнком во дворе на детской площадке. Рядом с нами упала огромная ветка, которая отломилась с дерева. Мы чудом остались живы».