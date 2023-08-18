В Омске на «ВНИМИ-Сибирь» подали в суд за изготовление некачественной молочки

Первомайский районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил его. Предприятие обязали устранить нарушения до 17 ноября 2023 года. Решение суда вступило в законную силу. Отметим, что ООО «ВНИМИ-Сибирь» уже неоднократно уличали в изготовлении некачественной продукции.