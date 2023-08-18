В Омске на «ВНИМИ-Сибирь» подали в суд за изготовление некачественной молочки

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях ООО «ВНИМИ-Сибирь». В июне 2023 года сотрудники ведомства потребовали через суд признать действия компании противоправными.
Представители Роспотребнадзора провели проверку в Омской центральной районной больнице, санатории-профилактории «Железнодорожник», «Евромеде» и санатории «Коммунальник». В эти медучреждения поставляли продукцию ООО «ВНИМИ-Сибирь», которая «не соответствовала требованиям технических регламентов».
Первомайский районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил его. Предприятие обязали устранить нарушения до 17 ноября 2023 года. Решение суда вступило в законную силу. Отметим, что ООО «ВНИМИ-Сибирь» уже неоднократно уличали в изготовлении некачественной продукции.