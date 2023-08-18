Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

иллюстрация

В Омске на «ВНИМИ-Сибирь» подали в суд за изготовление некачественной молочки

18 августа 2023, 06:17
Фото: Город55
иллюстрация
Продукция предприятия поставлялась в несколько медучреждений.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях ООО «ВНИМИ-Сибирь». В июне 2023 года сотрудники ведомства потребовали через суд признать действия компании противоправными.

Представители Роспотребнадзора провели проверку в Омской центральной районной больнице, санатории-профилактории «Железнодорожник», «Евромеде» и санатории «Коммунальник». В эти медучреждения поставляли продукцию ООО «ВНИМИ-Сибирь», которая «не соответствовала требованиям технических регламентов».

Первомайский районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил его. Предприятие обязали устранить нарушения до 17 ноября 2023 года. Решение суда вступило в законную силу. Отметим, что ООО «ВНИМИ-Сибирь» уже неоднократно уличали в изготовлении некачественной продукции.

«Изготовлена неизвестно кем». Омичей предупредили о фальсифицированной «молочке»
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#ВНИМИ-Сибирь#Роспотребнадзор#Новости#Омск#Омская область#Происшествия
Подпишитесь
В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого
Сегодня, 04:50
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
Сегодня, 03:42
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
Сегодня, 05:18
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
Сегодня, 06:30
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Сегодня, 04:21
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Вчера, 15:54