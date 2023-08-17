Школа тактического урбанизма поможет омичам воплощать в жизнь идеи по благоустройству

Тактический урбанизм — подход к улучшению городской среды путем малозатратных изменений. Слушатели школы уже начали воплощать свои идеи: у доходного дома Печокас в центре Омска они создали многолетний цветник, который будет радовать горожан в течение всего теплого периода года. Также планируется обустроить «Интернациональный дворик» на территории ОмГПУ, где студенты смогут отдыхать и заниматься творчеством. В рамках проекта активистам предстоит преобразить пространство рядом с библиотекой в отдаленном микрорайоне города, площадку перед студенческим молодежным центром и хоккейную коробку в одном из дворов городка Нефтяников.