Школа тактического урбанизма поможет омичам воплощать в жизнь идеи по благоустройству

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Инициаторы проекта помогут желающим разобраться в вопросах проектного планирования и взаимодействия с администрацией. В рамках проекта планируется обновить пять городских локаций. Прежде чем приступать к реализации задуманного, волонтеры прослушали курс тематических лекций и защитили проекты перед экспертами. «Школа тактического урбанизма» стала одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Наше предприятие вкладывает усилия в развитие комфортной городской среды на протяжении многих лет. И когда такая инициатива появилась у самих жителей, Омский НП3 не мог не откликнуться. Большие изменения начинаются с маленьких шагов, и важно вовремя оказать поддержку таким проектам», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Тактический урбанизм — подход к улучшению городской среды путем малозатратных изменений. Слушатели школы уже начали воплощать свои идеи: у доходного дома Печокас в центре Омска они создали многолетний цветник, который будет радовать горожан в течение всего теплого периода года. Также планируется обустроить «Интернациональный дворик» на территории ОмГПУ, где студенты смогут отдыхать и заниматься творчеством. В рамках проекта активистам предстоит преобразить пространство рядом с библиотекой в отдаленном микрорайоне города, площадку перед студенческим молодежным центром и хоккейную коробку в одном из дворов городка Нефтяников.
«Проект задуман, чтобы изменить отношение омичей к территории вокруг себя и дать инструменты возможных изменений. Ценно, что наша идея нашла отклик у Омского НП3, который давно зарекомендовал себя как социально активное предприятие. Благодаря полученному гранту мы смогли более эффективно реализовывать планы активистов», — рассказал директор АНО «Делай город» Андрей Бем.