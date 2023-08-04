Остались мелочи. В Омске благоустройство «Зеленого острова» закончат до конца лета

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:56
Стало известно, когда завершится обновление парка «Зеленый остров». На территории работают подрядчики ООО «СибДор» и ООО «РСИ». Ведется уже третий этап благоустройства.
Первая компания уже уложила тротуарную плитку в конце аллеи, от остановки до входа в сам парк. Скоро на этой площадке появится 29 скамеек и столько же урн. Второй подрядчик обустроил центральную лестницу спуска.
«До конца лета весь объем работ должен быть полностью завершен, включая установку малых архитектурных форм на входной группе в парк, а также обустройство пандуса на центральной лестнице», — прокомментировала главный архитектор округа, замначальника отдела архитектуры, строительства и землепользования Марина Лунченко.
В этом году на благоустройство «Зеленого острова» выделено больше 55 млн рублей. В общей сложности за три года работ сюда вложено порядка 300 млн рублей.
Ранее Город55 писал, что на улице Герцена нашли фундамент кинотеатра «Луч» дореволюционной постройки. На него наткнулись, когда благоустраивали сквер имени Казанника.