Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Изображение материала

Остались мелочи. В Омске благоустройство «Зеленого острова» закончат до конца лета

4 августа 2023, 03:52
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске благоустройство «Зеленого острова» закончат до конца этого лета

Скоро на аллее в парке появятся урны и скамейки.

Стало известно, когда завершится обновление парка «Зеленый остров». На территории работают подрядчики ООО «СибДор» и ООО «РСИ». Ведется уже третий этап благоустройства.

Первая компания уже уложила тротуарную плитку в конце аллеи, от остановки до входа в сам парк. Скоро на этой площадке появится 29 скамеек и столько же урн. Второй подрядчик обустроил центральную лестницу спуска.

«До конца лета весь объем работ должен быть полностью завершен, включая установку малых архитектурных форм на входной группе в парк, а также обустройство пандуса на центральной лестнице», — прокомментировала главный архитектор округа, замначальника отдела архитектуры, строительства и землепользования Марина Лунченко.

В этом году на благоустройство «Зеленого острова» выделено больше 55 млн рублей. В общей сложности за три года работ сюда вложено порядка 300 млн рублей.

Ранее Город55 писал, что на улице Герцена нашли фундамент кинотеатра «Луч» дореволюционной постройки. На него наткнулись, когда благоустраивали сквер имени Казанника.

При благоустройстве сквера в Омске обнаружили фундамент дореволюционного кинотеатра
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Парк Зеленый остров#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Вчера, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Вчера, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Вчера, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Вчера, 09:04
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Вчера, 08:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Вчера, 11:45