Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Мясоперерабатывающий концерн «Компур» явно переживает сейчас непростые времена. Его выручка, составившая в 2021 году 312 млн рублей, за прошедший год уменьшилась до 9,7 млн, то есть в 33 раза. Себестоимость продаж сократилась с 260 млн до 5 — в 50 раз. Показатели фирмы ухудшаются, начиная с 2017 года, но такой провал происходит впервые.
Кстати, в декабре мы писали о том, что новым директором «Компура» стал Дмитрий Ожигов, владелец торговой фирмы «Демид». Этот бизнесмен известен тем, что неоднократно занимался ликвидациями на пищевых предприятиях: его приглашали, чтобы компания могла закрыться с наименьшими потерями. Возможно, такова задача Ожигова и в «Компуре».
Бывший директор концерна Сергей Кокорин сейчас руководит ООО «Сибирский продукт», имеющим ту же специализацию. Там дела тоже идут несколько хуже, чем раньше, но соотношение совершенно иное: выручка «Сибродукта» уменьшилась за год на скромные 12%.