Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз

Мясоперерабатывающий концерн «Компур» явно переживает сейчас непростые времена. Его выручка, составившая в 2021 году 312 млн рублей, за прошедший год уменьшилась до 9,7 млн, то есть в 33 раза. Себестоимость продаж сократилась с 260 млн до 5 — в 50 раз. Показатели фирмы ухудшаются, начиная с 2017 года, но такой провал происходит впервые.