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иллюстрация

Бывший депутат Госдумы Чернявский стал совладельцем рынка «Торговый город»

17 августа 2023, 05:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Бизнесмен получил одну шестую новосибирской фирмы «Мир масла».

В обществе с ограниченной ответственностью «Мир масла», зарегистрированном в Новосибирске на Тайгинской улице, поменялась структура собственности. До недавнего времени уставным капиталом фирмы единолично владел Сергей Пониматкин, который вчера, 16 августа, уступил 16,5% Валентину Чернявскому.

Новый бенефициар «Мира Масла» — личность известная как в Омске, так и в масштабах страны. Чернявский начал карьеру в омской милиции, в 2000–2001 годах он был заместителем министра внутренних дел России, в 2002–2005 годах заседал в Совете Федерации, а в 2007 — 2011 — в Госдуме. По ООО «Экспресс», зарегистрированной в Москве, Чернявский является компаньоном Виктора Камерцеля (бывшего главы УМВД по Омской области) и Шамиля Гирфанова — сына Расима Гирфанова, бывшего главы регионального УФСБ.

«Мир масла» занимается «арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом». В омских новостях он упоминался в связи с принадлежащим ему зданием по адресу 70 лет Октября, 25, где находятся рынок «Торговый город», множество павильонов и столовая: депимущества пытался отсудить этот объект как самострой.

Стоит отметить, что еще в 2019 году «Торговый город» упоминался в числе российских рынков, арендаторы которых могут использовать нелегальные механизмы ухода от налогов: речь шла об оплате «серого» импорта из точек, расположенных рядом с рынками, при которой получателями денег становятся торговые склады в Киргизии и Казахстане, получающие товары из Китая и Вьетнама. Президент Путин тогда дал правительству и ФСБ поручение проработать меры по борьбе с этим явлением. Можно только гадать о том, является ли частью этой борьбы передача доли «Мира масла» человеку, тесно связанному с правоохранительными органами.

Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
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#Николай Эйхвальд#Мир масла#Бизнес#Новости#Валентин Чернявский
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