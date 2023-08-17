Бывший депутат Госдумы Чернявский стал совладельцем рынка «Торговый город»

Стоит отметить, что еще в 2019 году «Торговый город» упоминался в числе российских рынков, арендаторы которых могут использовать нелегальные механизмы ухода от налогов: речь шла об оплате «серого» импорта из точек, расположенных рядом с рынками, при которой получателями денег становятся торговые склады в Киргизии и Казахстане, получающие товары из Китая и Вьетнама. Президент Путин тогда дал правительству и ФСБ поручение проработать меры по борьбе с этим явлением. Можно только гадать о том, является ли частью этой борьбы передача доли «Мира масла» человеку, тесно связанному с правоохранительными органами.