Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Совсем недавно в Москве закончилась судебная тяжба столичного метрополитена с рядом фирм, зарегистрированных в одном доме на улице Большая Полянка. У метрополитена тоже есть помещения в этом здании, а потому он провел кадастровые работы на земельном участке, но соседи отказались согласовывать межевой план. Тогда и был подан судебный иск.
Омичам эта история может быть интересна потому, что в список ответчиков попало ООО «Экспресс». В числе его совладельцев значатся Виктор Камерцель (бывший глава УМВД Омской области), Валентин Чернявский (бывший сенатор и бывший депутат Госдумы от Омской области) и Шамиль Гирфанов — сын Расима Гирфанова, бывшего главы УФСБ по Омской области. Занимается фирма «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества».
В суде ответчики заявили, что размежевание проведено неверно. Тем не менее иск метрополитена был удовлетворен, с «Экспресса» и остальных взыскали судебные расходы.
Стоит отметить, что Виктор Камерцель владеет еще и 50% омской строительной компании «Репорт» (его компаньон — Дмитрий Павлов), а также 50% крестьянско-фермерского хозяйства «Константиновское» (тут его компаньон — брат, Герман Геринг). На Чернявском никакие другие активы не числятся, а Гирфанов является совладельцев двух уфимских фирм, «Дмхолдинг» и «Сфера».