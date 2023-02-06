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Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену

6 февраля 2023, 08:50
Фото: Элина Турышева / 1MI
иллюстрация
ООО «Экспресс» пришлось согласиться с межеванием земельного участка в столице.

Совсем недавно в Москве закончилась судебная тяжба столичного метрополитена с рядом фирм, зарегистрированных в одном доме на улице Большая Полянка. У метрополитена тоже есть помещения в этом здании, а потому он провел кадастровые работы на земельном участке, но соседи отказались согласовывать межевой план. Тогда и был подан судебный иск.

Омичам эта история может быть интересна потому, что в список ответчиков попало ООО «Экспресс». В числе его совладельцев значатся Виктор Камерцель (бывший глава УМВД Омской области), Валентин Чернявский (бывший сенатор и бывший депутат Госдумы от Омской области) и Шамиль Гирфанов — сын Расима Гирфанова, бывшего главы УФСБ по Омской области. Занимается фирма «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества».

В суде ответчики заявили, что размежевание проведено неверно. Тем не менее иск метрополитена был удовлетворен, с «Экспресса» и остальных взыскали судебные расходы.

Стоит отметить, что Виктор Камерцель владеет еще и 50% омской строительной компании «Репорт» (его компаньон — Дмитрий Павлов), а также 50% крестьянско-фермерского хозяйства «Константиновское» (тут его компаньон — брат, Герман Геринг). На Чернявском никакие другие активы не числятся, а Гирфанов является совладельцев двух уфимских фирм, «Дмхолдинг» и «Сфера».

#Николай Эйхвальд#Суд#Новости#Виктор Камерцель#Валентин Чернявский
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