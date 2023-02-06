Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену

Совсем недавно в Москве закончилась судебная тяжба столичного метрополитена с рядом фирм, зарегистрированных в одном доме на улице Большая Полянка. У метрополитена тоже есть помещения в этом здании, а потому он провел кадастровые работы на земельном участке, но соседи отказались согласовывать межевой план. Тогда и был подан судебный иск.