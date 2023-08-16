Порыбачили. Жители Омской области ответят за незаконную ловлю иртышских стерлядей

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В ходе расследования прокуратура установила, что в июне 2022 года двое мужчин находились на реке Иртыш вблизи поселка Набережный Омского района и незаконно ловили рыбу. Обвиняемые делали это на моторной лодке с помощью сплавной сети, которая запрещена к использованию.
В итоге нарушители поймали 4 рыбы осетровой породы, все — стерляди. Размер причиненного ущерба водным биоресурсам Российской Федерации составил более 18 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов рыбы с применением самоходного транспортного средства и других запрещенных орудий по предварительному сговору) и направленно в Омский районный суд.