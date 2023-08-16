Порыбачили. Жители Омской области ответят за незаконную ловлю иртышских стерлядей

В ходе расследования прокуратура установила, что в июне 2022 года двое мужчин находились на реке Иртыш вблизи поселка Набережный Омского района и незаконно ловили рыбу. Обвиняемые делали это на моторной лодке с помощью сплавной сети, которая запрещена к использованию.