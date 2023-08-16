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Порыбачили. Жители Омской области ответят за незаконную ловлю иртышских стерлядей

16 августа 2023, 13:57
Фото: 1MI
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На жителей Омской области завели уголовное дело за ловлю стерлядей

Омская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительный акт.

В ходе расследования прокуратура установила, что в июне 2022 года двое мужчин находились на реке Иртыш вблизи поселка Набережный Омского района и незаконно ловили рыбу. Обвиняемые делали это на моторной лодке с помощью сплавной сети, которая запрещена к использованию.

В итоге нарушители поймали 4 рыбы осетровой породы, все — стерляди. Размер причиненного ущерба водным биоресурсам Российской Федерации составил более 18 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов рыбы с применением самоходного транспортного средства и других запрещенных орудий по предварительному сговору) и направленно в Омский районный суд.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Уголовное дело#Нарушения#Нарушитель#Незаконная рыбалка
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