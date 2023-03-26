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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Не ловись, рыбка! Прокуратура проверит данные о незаконной рыбалке на омском озере

26 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Прокуратура проверит сведения о незаконной рыбалке в Омской области

Также надзорный орган проверит органов местного самоуправления.

Прокуратура Крутинского района начала проверку по сообщениям о незаконной ловле рыбы на озере Салтаим. Цель — выяснить, соблюдается ли природоохранное законодательства при добыче водных биоресурсов.

Специалисты надзорного органа и правоохранители планируют установить лиц, которые причастны к нарушениям. Также будет проанализирована работа органов местного самоуправления и рыбопромысловых предприятий по части соблюдения экологических требований.

По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

#Прокуратура#Проверка#Рыбалка#Происшествия#Экология#Новости#Омская область#Крутинский район
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