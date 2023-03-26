Не ловись, рыбка! Прокуратура проверит данные о незаконной рыбалке на омском озере

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Прокуратура Крутинского района начала проверку по сообщениям о незаконной ловле рыбы на озере Салтаим. Цель — выяснить, соблюдается ли природоохранное законодательства при добыче водных биоресурсов.
Специалисты надзорного органа и правоохранители планируют установить лиц, которые причастны к нарушениям. Также будет проанализирована работа органов местного самоуправления и рыбопромысловых предприятий по части соблюдения экологических требований.
По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.