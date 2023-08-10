Проверяла давление. В Омске ищут смуглого лжеврача, укравшую деньги у пенсионерки

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В омской полиции рассказали о случае кражи у 86-летней жительницы Центрального округа. У нее похитили 31 тыс рублей. Подробностями истории поделились в пресс-службе регионального УМВД.
Около 19 часов пенсионерка увидела рядом со своим домом на 24-й Северной трех женщин, одна из которых представилась терапевтом. Она заявила, что обходит участок, так что хозяйка впустила ее к себе.
«Потерпевшая, которая проживает на первом этаже, впустила незнакомку в квартиру, а та, в свою очередь, измерила ей давление и осмотрела с помощью стетоскопа. Манипуляции длились около 30 минут. Пожилая омичка все это время сидела на кровати спиной к входной двери», — сообщили в полиции.
После этого женщина обнаружила, что из сумки пропали деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пенсионерка при этом рассказала, как выглядит аферистка, представившаяся медработником. Ей на вид 25 лет, рост около 165 см, она худощавая со смуглой кожей и длинными черными волосами.
В тот день она была одета в светлую кофту и темную юбку. Ее компаньонки — две худые девушки около 20 лет со светлыми волосами. Женщина запомнила, что на них была одежда светлых тонов.