На строительство и ремонт подразделений Омской ЦРБ потратили свыше 140 млн рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
В Омском районе продолжаются работы в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. В этом году выделено на них выделено более 140 млн рублей. Об этом рассказал глава Омского района Геннадий Долматов.
В частности, в пригороде возвели три модульные амбулатории — Розовскую, Морозовскую и Троицкую — и один фельшерско-акушерский пункт в Красной Горке. Еще один ФАП построили в Петровке. Верхнекарбушевский ФАП капитально отремонтировали.
В Красноярской и Лузинской участковых больницах ремонтные работы еще продолжаются. Из-за этого прием пациентов врачи временно ведут в стесненных условиях. Они ждут переезда в обновленные просторные кабинеты, по плану это должно произойти в сентябре. В Лузинской больнице отметили, что на объеме оказываемой медпомощи ремонт не отразился.
Как сообщил Геннадий Долматов, в следующем году реализация программы продолжится. В 2024-м планируется капремонт Горячеключевской, Крутогорской, Новоомской участковых больниц, возведение модульных Магистральной и Усть-Заостровской врачебных амбулаторий, а также Первомайского ФАПа в селе Ачаир. На эти цели заложено более 100 млн рублей. В частности, разработку проектно-сметной документации по капремонту больниц обойдется примерно в 3 млн рублей, средства уже выделены.
Напомним, в структуре Омской ЦРБ — 59 подразделений: восемь участковых больниц, пять врачебных амбулаторий, 45 ФАПов, в том числе один передвижной, и районная поликлиника. Всего за медпомощью в Омской районе обращаются примерно 100 тысяч человек.