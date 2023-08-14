На строительство и ремонт подразделений Омской ЦРБ потратили свыше 140 млн рублей

В Красноярской и Лузинской участковых больницах ремонтные работы еще продолжаются. Из-за этого прием пациентов врачи временно ведут в стесненных условиях. Они ждут переезда в обновленные просторные кабинеты, по плану это должно произойти в сентябре. В Лузинской больнице отметили, что на объеме оказываемой медпомощи ремонт не отразился.