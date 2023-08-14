Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

На строительство и ремонт подразделений Омской ЦРБ потратили свыше 140 млн рублей

На строительство и ремонт подразделений Омской ЦРБ потратили свыше 140 млн рублей

14 августа 2023, 06:48
Фото: Администрация Омского района
В этом году под Омском возвели пять амбулаторий и ФАПов и ремонтируют еще три медучреждения.

В Омском районе продолжаются работы в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. В этом году выделено на них выделено более 140 млн рублей. Об этом рассказал глава Омского района Геннадий Долматов.

В частности, в пригороде возвели три модульные амбулатории — Розовскую, Морозовскую и Троицкую — и один фельшерско-акушерский пункт в Красной Горке. Еще один ФАП построили в Петровке. Верхнекарбушевский ФАП капитально отремонтировали.

В Красноярской и Лузинской участковых больницах ремонтные работы еще продолжаются. Из-за этого прием пациентов врачи временно ведут в стесненных условиях. Они ждут переезда в обновленные просторные кабинеты, по плану это должно произойти в сентябре. В Лузинской больнице отметили, что на объеме оказываемой медпомощи ремонт не отразился.

Как сообщил Геннадий Долматов, в следующем году реализация программы продолжится. В 2024-м планируется капремонт Горячеключевской, Крутогорской, Новоомской участковых больниц, возведение модульных Магистральной и Усть-Заостровской врачебных амбулаторий, а также Первомайского ФАПа в селе Ачаир. На эти цели заложено более 100 млн рублей. В частности, разработку проектно-сметной документации по капремонту больниц обойдется примерно в 3 млн рублей, средства уже выделены.

Напомним, в структуре Омской ЦРБ — 59 подразделений: восемь участковых больниц, пять врачебных амбулаторий, 45 ФАПов, в том числе один передвижной, и районная поликлиника. Всего за медпомощью в Омской районе обращаются примерно 100 тысяч человек.

#Омск#Омская область#Омский район#Геннадий Долматов#Важное#Общество#Строительство#Здоровье
Подпишитесь
Серябкину в Амур. Омичи предложили проводить «Штормfest» и праздники на окраинах
Сегодня, 04:16
Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
Сегодня, 06:10
Нейропилот и медиаполицейский. Искусственный интеллект предложил профессии будущего
Сегодня, 08:03
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
Сегодня, 03:07
Суд оправдал омских дорожников Вагнера и Шипилова по делу о картельном сговоре
Сегодня, 06:58
Представлен к награде. Омич угнал танк ВСУ на полях специальной военной операции
Сегодня, 09:03