Ушел из жизни президент омской Лиги КВН Михаил Дымура

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сегодня утром, 12 августа, после продолжительной болезни ушел из жизни президент омской городской лиги КВН Михаил Дымура. Об этом сообщили в группе «Омский КВН» ВКонтакте.
«По его просьбе, после выходных Михаила отвезут в Новосибирск на кремацию, а затем его прах будет возложен в городе Челябинск. Он не хотел каких-то прощаний, поэтому мы выполним его просьбу», — говорится в сообщении.
Михаил Дымура являлся почетным деятелем культуры Омска.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Михаила Дымуры.