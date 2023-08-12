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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Иллюстрация

Ушел из жизни президент омской Лиги КВН Михаил Дымура

12 августа 2023, 11:24
Фото: 1MI
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По просьбе покойного, церемонии прощания не будет.

Сегодня утром, 12 августа, после продолжительной болезни ушел из жизни президент омской городской лиги КВН Михаил Дымура. Об этом сообщили в группе «Омский КВН» ВКонтакте.

«По его просьбе, после выходных Михаила отвезут в Новосибирск на кремацию, а затем его прах будет возложен в городе Челябинск. Он не хотел каких-то прощаний, поэтому мы выполним его просьбу», — говорится в сообщении.

Михаил Дымура являлся почетным деятелем культуры Омска.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Михаила Дымуры.

#Евгений Игишев#Квн#Некролог#Умер#Общество#Омск#Омская область
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