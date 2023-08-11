В Омске сотрудники ДПС на патрульном автомобиле спасли задыхающуюся девушку

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Полицейские обратили внимание на автомобиль «Mercedes», который двигался по улице 2-й Солнечной на большой скорости. Сотрудники потребовали водителя остановиться.
Когда это произошло, из иномарки выбежал взволнованный молодой человек и сообщил, что в салоне автомобиля находится его девушка, которой по дороге стало плохо, она задыхается, и он торопится довезти ее до больницы.
Инспекторы приняли решение пересадить омичку в патрульный автомобиль и с мигалками довезти до ближайшей больницы.
Благодаря оперативным действиям полицейских девушке была оказана своевременная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе Омской полиции. Также отмечается, что полицейские вернулись на пост, когда поняли, что девушке ничего не угрожает.