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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

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В Омске сотрудники ДПС на патрульном автомобиле спасли задыхающуюся девушку

11 августа 2023, 05:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Экипаж дорожно-патрульной службы довез омичку до ближайшей больницы.

Полицейские обратили внимание на автомобиль «Mercedes», который двигался по улице 2-й Солнечной на большой скорости. Сотрудники потребовали водителя остановиться.

Когда это произошло, из иномарки выбежал взволнованный молодой человек и сообщил, что в салоне автомобиля находится его девушка, которой по дороге стало плохо, она задыхается, и он торопится довезти ее до больницы.

Инспекторы приняли решение пересадить омичку в патрульный автомобиль и с мигалками довезти до ближайшей больницы.

Благодаря оперативным действиям полицейских девушке была оказана своевременная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе Омской полиции. Также отмечается, что полицейские вернулись на пост, когда поняли, что девушке ничего не угрожает.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ДПС#Спасение#Помощь#Полиция#Медицинская помощь#Видео
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