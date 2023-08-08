Герои не носят плащи. Омские полицейские помогли спасти мужчину с сердечным приступом

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Ночью на федеральной автодороге Тюмень-Омск к экипажу ДПС подъехала «Toyota Land Cruiser». За рулем автомобиля находилась взволнованная женщина.
Она рассказала полицейским, что в салоне машины находится ее муж, у которого случился сердечный приступ и попросила о помощи. Семейная пара ехала из Челябинской области, где они проживают, в город Абакан, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.
Так как мужчине срочно нужна была медицинская помощь, автоинспекторы сказали женщине ехать за ними и сопроводили автомобиль до «Клинического кардиологического диспансера». Там полицейские передали мужчину медикам. Ему была сделана операция, после чего состояние пришло в норму.