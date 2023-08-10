Первого вице-губернатора Валерия Бойко оставили без минсельхоза

Напомним: Валерий Бойко сейчас баллотируется в Законодательное собрание на место покойного Владимира Варнавского. По-видимому, он станет вице-спикером, то есть депутатом на постоянной основе, и уйдет из исполнительной власти. Именно с этим может быть связан переход минсельхоза к другому куратору: преемник Бойко в правительстве, вероятно, не сможет заниматься аграрной тематикой.