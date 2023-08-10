Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Первого вице-губернатора Валерия Бойко оставили без минсельхоза

Первого вице-губернатора Валерия Бойко оставили без минсельхоза

10 августа 2023, 06:37
Фото: Город55
Теперь аграрную тему курирует Дмитрий Ушаков.

В правительстве Омской области происходит очередное перераспределение полномочий. Из указа, подписанного вчера, 9 августа, врио губернатора Виталием Хоценко, следует, в частности, что министерство сельского хозяйства, прежде подведомственное первому заместителю главы региона Валерию Бойко, перешло к его коллеге Дмитрию Ушакову. То же самое произошло с комиссией по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей и рабочей группой по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта „Омск — Федоровка“.

Ушаков, помимо минсельхоза, курирует работу министерств экономики, промышленности и природных ресурсов, а также РЭК. Он же отвечает за мобилизационную подготовку и мобилизацию экономики, руководит работой совета по энергосбережению и ряда других структур.

Полномочия вице-губернатора Андрея Шпиленко включают координирование работы минэкономики по вопросам акционерных обществ, принадлежащих (полностью или частично) областному правительству. Этот же чиновник, как уже писал Город55, отвечает за развитие внешнеэкономических связей, привлечение в Омск инвестиций и работу регионального представительства в Москве.

Недавно назначенный вице-губернатор и глава минцифры Денис Цуканов будет курировать вопросы цифрового развития региона.

Напомним: Валерий Бойко сейчас баллотируется в Законодательное собрание на место покойного Владимира Варнавского. По-видимому, он станет вице-спикером, то есть депутатом на постоянной основе, и уйдет из исполнительной власти. Именно с этим может быть связан переход минсельхоза к другому куратору: преемник Бойко в правительстве, вероятно, не сможет заниматься аграрной тематикой.

Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Областное правительство#Политика#Новости#Валерий Бойко#Дмитрий Ушаков#Андрей Шпиленко#Денис Цуканов
Подпишитесь
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
Вчера, 10:55
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Бессонница и панические атаки. Омск в начале сентября накроет магнитная буря
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье
Вчера, 13:33