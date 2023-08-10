Первого вице-губернатора Валерия Бойко оставили без минсельхоза

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В правительстве Омской области происходит очередное перераспределение полномочий. Из указа, подписанного вчера, 9 августа, врио губернатора Виталием Хоценко, следует, в частности, что министерство сельского хозяйства, прежде подведомственное первому заместителю главы региона Валерию Бойко, перешло к его коллеге Дмитрию Ушакову. То же самое произошло с комиссией по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей и рабочей группой по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта „Омск — Федоровка“.
Ушаков, помимо минсельхоза, курирует работу министерств экономики, промышленности и природных ресурсов, а также РЭК. Он же отвечает за мобилизационную подготовку и мобилизацию экономики, руководит работой совета по энергосбережению и ряда других структур.
Полномочия вице-губернатора Андрея Шпиленко включают координирование работы минэкономики по вопросам акционерных обществ, принадлежащих (полностью или частично) областному правительству. Этот же чиновник, как уже писал Город55, отвечает за развитие внешнеэкономических связей, привлечение в Омск инвестиций и работу регионального представительства в Москве.
Недавно назначенный вице-губернатор и глава минцифры Денис Цуканов будет курировать вопросы цифрового развития региона.
Напомним: Валерий Бойко сейчас баллотируется в Законодательное собрание на место покойного Владимира Варнавского. По-видимому, он станет вице-спикером, то есть депутатом на постоянной основе, и уйдет из исполнительной власти. Именно с этим может быть связан переход минсельхоза к другому куратору: преемник Бойко в правительстве, вероятно, не сможет заниматься аграрной тематикой.