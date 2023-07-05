Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании

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Published Сегодня, 12:00
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Появились новости о судьбе депутатского мандата, освободившегося из-за смерти спикера Заксобрания Омской области Владимира Варнавского. Городу55 стало известно, что этот мандат перейдет к Валерию Бойко — нынешнему первому заместителю губернатора. Чиновник уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе, в состав которого входят Муромцевский, Горьковский, Нижнеомский, Седельниковский и частично Тарский районы области. Теперь он явный кандидат на победу на дополнительных выборах.
КПРФ выдвинет на этом округе Кирилла Курятникова. Этот коммунист в течение одного созыва был депутатом Омского городского совета, но привлек к себе внимание только своим возрастом: на момент избрания Курятников был еще студентом и оказался самым юным в созыве. Накопил ли он достаточно опыта, чтобы на равных побороться с опытным чиновником, представляющим «партию власти», пока неясно.
Учитывая нынешний статус Бойко, можно предположить, что в случае своего избрания он станет главой фракции «Единой России» и вице-спикером. Сейчас оба этих поста занимает Александр Артемов, который после смерти Варнавского исполняет к тому же обязанности спикера (и, видимо, будет их исполнять как минимум до конца созыва).
После ухода Бойко в парламент освободится должность первого вице-губернатора Омской области. Инсайдеры называют имена целого ряда людей, которые могут ее занять. В частности, это имена Рустама Мингазова и Дениса Цуканова, работавших под началом Виталия Хоценко в правительстве ДНР.