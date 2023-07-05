Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании

КПРФ выдвинет на этом округе Кирилла Курятникова. Этот коммунист в течение одного созыва был депутатом Омского городского совета, но привлек к себе внимание только своим возрастом: на момент избрания Курятников был еще студентом и оказался самым юным в созыве. Накопил ли он достаточно опыта, чтобы на равных побороться с опытным чиновником, представляющим «партию власти», пока неясно.