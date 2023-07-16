Паспорт, одежда и лекарства. Что омичи забывают взять с собой в путешествие

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие вещи туристы чаще всего забывают взять в путешествие.
71% жителей нашего региона утверждают, что никогда не оставляли дома ничего важного. Советуют составлять список и собираться строго по нему. От невнимательности страдает каждый пятый омич, часто остаются дома одежда, обувь, уходовые средства, предметы личной гигиены. Вспоминают о вещах туристы уже в транспорте.
4% опрошенных рассказали про забытый паспорт. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — поделился один из респондентов. Про деньги, лекарства, девайсы и зарядки забывают 1% омичей.