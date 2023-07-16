Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Изображение материала

Паспорт, одежда и лекарства. Что омичи забывают взять с собой в путешествие

16 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI
иллюстрация

4% омичей забывали взять в путешествие паспорт

Большинство жителей региона предусмотрительно составляют список необходимого.
Сюжет
Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие вещи туристы чаще всего забывают взять в путешествие.

71% жителей нашего региона утверждают, что никогда не оставляли дома ничего важного. Советуют составлять список и собираться строго по нему. От невнимательности страдает каждый пятый омич, часто остаются дома одежда, обувь, уходовые средства, предметы личной гигиены. Вспоминают о вещах туристы уже в транспорте.

4% опрошенных рассказали про забытый паспорт. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — поделился один из респондентов. Про деньги, лекарства, девайсы и зарядки забывают 1% омичей.

Омичам рассказали, когда выгоднее взять отпуск в 2024 году
Узнать подробнее
#Отпуск#Опросы#Путешествие#Туризм#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ночной пожар на бульваре Победы, аномальная жара в Омске, увольнение министра
Сегодня, 10:35
«Чуда не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы
Сегодня, 08:55
Удивительно. На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб
Сегодня, 06:24
Температуры не было. Омские синоптики составили неполный прогноз погоды
Сегодня, 07:20
Морковь, огурцы и лимоны. Что еще сильно подорожало в Омской области
Сегодня, 11:35
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в омском бараке на Деповской
Сегодня, 04:53