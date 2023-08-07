Виталий Хоценко рассказал о новом кадровом конкурсе в Омской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 7 августа, рассказал о деталях нового кадрового конкурса, который стартует в регионе с сентября. Конкурс призван восполнить дефицит специалистов не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства.