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Виталий Хоценко рассказал о новом кадровом конкурсе в Омской области

7 августа 2023, 07:57
Фото: Правительство Омской области
Он стартует в регионе с сентября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 7 августа, рассказал о деталях нового кадрового конкурса, который стартует в регионе с сентября. Конкурс призван восполнить дефицит специалистов не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства.

«Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России», — отметил Виталий Хоценко.

Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в настоящее время в регионе существует дефицит управленцев. В некоторых органах власти нехватка достигает 20 процентов. Дефицит наблюдается также в здравоохранении, образовании и промышленности.

Кадровый конкурс позволит найти и отобрать перспективных руководителей с интеллектуальным потенциалом и лидерскими качествами, которые помогут в развитии Омской области. Запланированные инвестиционные проекты и областные программы развития нуждаются в усилении управленческой команды.

Один из главных критериев для кандидатов в управленцы — желание трудиться на благо Омской области, развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона.

«Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех — это человек, которого ты найдешь, правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать!», — подчеркнул Виталий Хоценко.
#Евгений Игишев#Омск#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Вакансии#Работа#Кадры#Общество
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