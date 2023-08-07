Виталий Хоценко рассказал о новом кадровом конкурсе в Омской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 7 августа, рассказал о деталях нового кадрового конкурса, который стартует в регионе с сентября. Конкурс призван восполнить дефицит специалистов не только в управлении, но и во многих отраслях народного хозяйства.
«Наш конкурс будет первым в Сибири. Такие региональные кадровые конкурсы проводятся в России. В том числе и в новых регионах. Все они призваны выявлять таланты, ребят, которые небезразличны, тех, кто хочет работать на благо своей малой родины и России», — отметил Виталий Хоценко.
Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в настоящее время в регионе существует дефицит управленцев. В некоторых органах власти нехватка достигает 20 процентов. Дефицит наблюдается также в здравоохранении, образовании и промышленности.
Кадровый конкурс позволит найти и отобрать перспективных руководителей с интеллектуальным потенциалом и лидерскими качествами, которые помогут в развитии Омской области. Запланированные инвестиционные проекты и областные программы развития нуждаются в усилении управленческой команды.
Один из главных критериев для кандидатов в управленцы — желание трудиться на благо Омской области, развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона.
«Очень надеемся, что нам удастся найти людей. Потому что самый главный успех — это человек, которого ты найдешь, правильно определишь позицию, чтобы она совмещалась с его внутренним состоянием, желанием работать!», — подчеркнул Виталий Хоценко.