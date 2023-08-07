Виталий Хоценко поручил заняться благоустройством территорий у омских медучреждений

К слову, в этой поликлиники недавно провели капремонт педиатрического отделения, а во дворе разметили детскую игровую площадку, высадили деревья. Работы велись по программе модернизации первичного звена. В этом году здесь проводится ремонт основного корпуса. Также на территории в 2024 году появится парковочное место.