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Виталий Хоценко поручил заняться благоустройством территорий у омских медучреждений

7 августа 2023, 06:29
Фото: правительство Омской области
На эти цели в следующем году будут предусмотрены денежные средства.

Врио губернатора Виталий Хоценко подвел итоги визита в Омскую область главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Одним из важнейших поручений профильным ведомствам стала организация благоустройства пространств при медицинских учреждениях. Для этого на следующий год необходимо заложить денежные средства.

Хоценко отметил, что дороги у медицинских организаций также находятся в неудовлетворительном состоянии. В первую очередь будет благоустроена дворовая территория у городской поликлиники № 3. Соответствующая задача была поставлена мэру Сергею Шелесту и заместителям губернатора Владимиру Куприянову и Вадиму Чеченко.

«Главное, чтобы нашим жителям было комфортно», — заявил Виталий Хоценко.

К слову, в этой поликлиники недавно провели капремонт педиатрического отделения, а во дворе разметили детскую игровую площадку, высадили деревья. Работы велись по программе модернизации первичного звена. В этом году здесь проводится ремонт основного корпуса. Также на территории в 2024 году появится парковочное место.

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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Медучреждение#Благоустройство#Михаил Мурашко#Поликлиника#Медицина
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