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Михаил Мурашко и Виталий Хоценко навестили бойцов СВО, проходящих лечение в КМХЦ

4 августа 2023, 07:31
Фото: Правительство Омской области
Всем участникам спецоперации оказывается высоко квалифицированная медицинская помощь.

Сегодня, 4 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетили клинический медико-хирургический центр. Учреждение имеет трехэтапную структуру и включает в себя поликлинику, стационар и два центра восстановительной терапии — «Русь» и «Зеленая роща». Основные направления КМХЦ — хирургия, травматология и ортопедия, вертебрология. Ежегодно здесь проводят больше 9 тысяч операций.

В центре восстановительной терапии «Русь» лечение и реабилитацию проходят участники боевых действий и члены их семей. Бригадами врачей клиники с помощью военной авиации в ходе ряда командировок доставлено 63 раненых бойца и мирных жителя Донбасса.

«Навестили с Министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко в Клиническом медико-хирургическом центре бойцов, в том числе из ДНР и ЛНР, которые здесь проходят лечение и реабилитацию после тяжелых ранений. Омские врачи КМХЦ ставят на ноги героев, защищающих Родину на передовой, со всей страны. Бойцы получают все необходимое лечение. На счету медиков тысячи спасенных жизней. Пожелали ребятам скорейшего выздоровления», — отметил Виталий Хоценко.

Руководитель больницы Вадим Бережной вместе с группой омских врачей побывали в Луганске в прошлом году. Медики прооперировали пострадавших в местной больнице, оказывали помощь раненым бойцам и мирным жителям. Пациентов со сложными случаями перевезли в Омск для лечения в КМХЦ.

В настоящее время в учреждении планируют строить новый корпус. Проект уже разработан. Проводится работа по формированию бюджетной заявки по объекту для включения в федеральную адресную инвестиционную программу. Новый корпус может появится уже в 2026 году.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Врио губернатора Омской области#Михаил Мурашко#Виталий Хоценко#КМХЦ#Сво#Участник СВО#Боец СВО
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