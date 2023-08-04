Михаил Мурашко и Виталий Хоценко навестили бойцов СВО, проходящих лечение в КМХЦ

Сегодня, 4 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетили клинический медико-хирургический центр. Учреждение имеет трехэтапную структуру и включает в себя поликлинику, стационар и два центра восстановительной терапии — «Русь» и «Зеленая роща». Основные направления КМХЦ — хирургия, травматология и ортопедия, вертебрология. Ежегодно здесь проводят больше 9 тысяч операций.