В Омск приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко

Сегодня, 4 августа, в Омск с рабочим визитом прибыл глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. В первую очередь федеральный чиновник осмотрел больницу скорой медицинской помощи на Левобережье и сосудистый центр, работающий на базе БСМП.