В Омск приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко

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Сегодня, 4 августа, в Омск с рабочим визитом прибыл глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. В первую очередь федеральный чиновник осмотрел больницу скорой медицинской помощи на Левобережье и сосудистый центр, работающий на базе БСМП.
Михаил Мурашко пообщался с врачами и медицинским персоналом. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о нехватке врачей в регионе.
«Остается одна из важнейших задач, которую необходимо решить, — это обеспечение медицинскими кадрами. В этом направлении предстоит большая работа. Заручился поддержкой Михаила Альбертовича», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.
Также Михаил Мурашко успел побывать в Клиническом медико-хирургическом центре. В учреждении проходят лечение бойцы, получившие ранение в зоне СВО.