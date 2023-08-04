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В Омск приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко

4 августа 2023, 05:52
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
В первую очередь Мурашко посетил БСМП №1
Федеральный министр осмотрит в регионе медицинские объекты.

Сегодня, 4 августа, в Омск с рабочим визитом прибыл глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. В первую очередь федеральный чиновник осмотрел больницу скорой медицинской помощи на Левобережье и сосудистый центр, работающий на базе БСМП.

Михаил Мурашко пообщался с врачами и медицинским персоналом. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о нехватке врачей в регионе.

«Остается одна из важнейших задач, которую необходимо решить, — это обеспечение медицинскими кадрами. В этом направлении предстоит большая работа. Заручился поддержкой Михаила Альбертовича», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Также Михаил Мурашко успел побывать в Клиническом медико-хирургическом центре. В учреждении проходят лечение бойцы, получившие ранение в зоне СВО.

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#Евгений Игишев#Омск#Михаил Мурашко#Министр#Минздрав#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Медицина#Омская область
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