Мурашко: под наблюдением врачей в РФ более четырех миллионов онкобольных

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Вместе с тем, министр отметил эффективность реализации федерального проекта проекта по борьбе с онкологией. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Хотя борьба за снижение смертности онкологических больных наиболее сложная задача. В настоящее время более четырёх миллионов жителей России со злокачественными новообразованиями находится под медицинским наблюдением” - подчеркнул Михаил Мурашко.
Более того, министр пояснил, что регулярные профилактические осмотры, включающие диагностику с применением новейших технических средств, а также анализы крови на онкомаркеры, позволяют выявлять рак на ранней стадии. Благодаря этим мерам удается провести наиболее эффективное лечение.