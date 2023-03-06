Мурашко: под наблюдением врачей в РФ более четырех миллионов онкобольных

В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья глава российского Минздрава Михаила Мурашко заявил, что в России смертность от злокачественных новообразований за последние три года снизилась на пять процентов.