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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Мурашко: под наблюдением врачей в РФ более четырех миллионов онкобольных

Сегодня, 14:33
В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья глава российского Минздрава Михаила Мурашко заявил, что в России смертность от злокачественных новообразований за последние три года снизилась на пять процентов.

Вместе с тем, министр отметил эффективность реализации федерального проекта проекта по борьбе с онкологией. Об этом пишет Pravda.Ru.

“Хотя борьба за снижение смертности онкологических больных наиболее сложная задача. В настоящее время более четырёх миллионов жителей России со злокачественными новообразованиями находится под медицинским наблюдением” - подчеркнул Михаил Мурашко.

Более того, министр пояснил, что регулярные профилактические осмотры, включающие диагностику с применением новейших технических средств, а также анализы крови на онкомаркеры, позволяют выявлять рак на ранней стадии. Благодаря этим мерам удается провести наиболее эффективное лечение.




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