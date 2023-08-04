Омич погасил долг по алиментам, чтобы переехать из аварийного жилья в новую квартиру

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В УФССП РФ по Омской области рассказали о мужчине, который выплатил алименты, чтобы переехать из аварийного жилья в новую квартиру. Судебные приставы наложили запрет на переоформление недвижимого имущества.
Известно, что 37-летний житель Советского округа официально нигде не трудоустроен. После развода суд обязал его материально помогать жене, у которой осталась жить их несовершеннолетняя дочь.
«Длительное время денежные средства ежемесячно поступали взыскателю на основании постановления, вынесенного сотрудниками ГУФССП России по Омской области, об удержании части денежных средств в счет уплаты алиментов. Вскоре взыскатель отозвала исполнительный лист об удержании алиментов», — объяснили в пресс-службе ведомства.
С мая прошлого года мужчина перестал выплачивать средства, так что бывшая супруга вновь обратилась к судебным приставам. Позже представители регионального УФССП проверили, каким имуществом владеет омич. За ним была закреплена квартира, однако она имела статус аварийной.
Чтобы переехать, ему понадобилось совершить регистрационные действия, но на это был наложен запрет. Эта ситуация замотивировала должника погасить задолженность. По итогу на содержание его дочери экс-супруга получила 273 тыс рублей.
Ранее Город55 писал о 40-летнем омиче, который накопил долг по алиментам в размере 500 тыс рублей. Он избегал встреч с судебным приставом, не проживал по месту регистрации и не спешил официально трудоустраиваться.