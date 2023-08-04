Омич погасил долг по алиментам, чтобы переехать из аварийного жилья в новую квартиру

С мая прошлого года мужчина перестал выплачивать средства, так что бывшая супруга вновь обратилась к судебным приставам. Позже представители регионального УФССП проверили, каким имуществом владеет омич. За ним была закреплена квартира, однако она имела статус аварийной.