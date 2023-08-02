Семейная пара из Омска отправится за решетку за кражу велосипедов

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Двоих омичей приговорили к срокам в колонии за кражи велосипедов. В мае и июне прошлого года 31-летний житель Омска похитил из подъездов домов 8 двухколесных транспортных средств. Велосипеды он сдал в комиссионку, а деньги потратил.
В двух эпизодах злоумышленнику помогала сожительница. Женщина при этом находилась на испытательном сроке за ранее совершенное преступление. Также выяснилось, что мужчина в июне 2022 года похитил в одной из квартир смартфон. Злоумышленник пошел на преступление из-за того, что дверь в жилье была не заперта.
В декабре прошлого года Первомайский районный суд вынес приговор: мужчине присудили 4 года колонии особого режима, а его сожительнице — 2,5 года колонии общего режима.
Сторона защиты не согласилась с решением суда и подала апелляцию, но областной суд оставил приговор без изменений. В июле 2023 года Восьмой кассационный суд также отклонил доводы адвокатов и посчитал назначенное наказание справедливым.