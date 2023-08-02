Семейная пара из Омска отправится за решетку за кражу велосипедов

В двух эпизодах злоумышленнику помогала сожительница. Женщина при этом находилась на испытательном сроке за ранее совершенное преступление. Также выяснилось, что мужчина в июне 2022 года похитил в одной из квартир смартфон. Злоумышленник пошел на преступление из-за того, что дверь в жилье была не заперта.