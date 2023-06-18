В Омске доставщика продуктов криминально «разлучили» с велосипедом

Зафиксировав сигнал полицейские первым делом стали проверять возможные места сбыта похищенного и сразу же вышли на подозреваемого, — возле ломбарда на проспекте Мира они увидели молодого омича с велосипедом, который пытался его сдать. Омича задержали и доставили в отдел, где выяснилось, что 20-летний ранее судимый житель Советского округа увидел, что велик не пристегнут тросом, сел на него и уехал. Докатил до ломбарда и пытался продать чужой транспорт за 3 тысячи рублей.