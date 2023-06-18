Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Изображение материала

В Омске доставщика продуктов криминально «разлучили» с велосипедом

18 июня 2023, 08:10
Фото: УМВД по городу Омску
Подозреваемого задержали у ломбарда с поличным
Разлучником стал молодой рецидивист, которого поймали у одного из городских ломбардов.

Банальная доставка продуктов обернулась досадной неприятностью для 19-летнего работника одной из служб доставки продуктов. После выполнения заказа парень лишился своего двухколесного транспорта.

«Потерпевший рассказал, что поздно вечером оставил велосипед возле офиса на улице 50 лет Профсоюзов, куда привез заказ. Пропажу обнаружил, когда собрался ехать домой», — рассказали в УМВД по городу Омску.

Зафиксировав сигнал полицейские первым делом стали проверять возможные места сбыта похищенного и сразу же вышли на подозреваемого, — возле ломбарда на проспекте Мира они увидели молодого омича с велосипедом, который пытался его сдать. Омича задержали и доставили в отдел, где выяснилось, что 20-летний ранее судимый житель Советского округа увидел, что велик не пристегнут тросом, сел на него и уехал. Докатил до ломбарда и пытался продать чужой транспорт за 3 тысячи рублей.

По факту этой кражи уже возбужден уголовное дело. Подозреваемому светит до 2 лет колонии.

#Василий Попов#Полиция#Уголовное дело#Кража#Велосипед#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Партнеры после ПМЭФ-2023, кандидаты на выборы губернатора и страшные аварии в Омске
Сегодня, 09:46
Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами
Сегодня, 06:34
В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
Сегодня, 05:49
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
Сегодня, 04:00
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Вчера, 03:12
Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России
Сегодня, 07:37