В Омске доставщика продуктов криминально «разлучили» с велосипедом

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Банальная доставка продуктов обернулась досадной неприятностью для 19-летнего работника одной из служб доставки продуктов. После выполнения заказа парень лишился своего двухколесного транспорта.
«Потерпевший рассказал, что поздно вечером оставил велосипед возле офиса на улице 50 лет Профсоюзов, куда привез заказ. Пропажу обнаружил, когда собрался ехать домой», — рассказали в УМВД по городу Омску.
Зафиксировав сигнал полицейские первым делом стали проверять возможные места сбыта похищенного и сразу же вышли на подозреваемого, — возле ломбарда на проспекте Мира они увидели молодого омича с велосипедом, который пытался его сдать. Омича задержали и доставили в отдел, где выяснилось, что 20-летний ранее судимый житель Советского округа увидел, что велик не пристегнут тросом, сел на него и уехал. Докатил до ломбарда и пытался продать чужой транспорт за 3 тысячи рублей.
По факту этой кражи уже возбужден уголовное дело. Подозреваемому светит до 2 лет колонии.