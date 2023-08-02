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Лучше в противогазе. В Омске зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

2 августа 2023, 04:42
Фото: Город55
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В одном из округов Омска зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

По словам представителей минприроды, ответственные органы ищут виновника выбросов.

В региональном минприроды предоставили данные о новых выбросах на территории областного центра. Сегодня утром, 2 августа, автоматизированный пост по улице Заслонова зафиксировал большое количество сероводорода в атмосферном воздухе.

Как выяснилось, в Ленинском округе превышение ПДК составило 1,89 при северо-восточном ветре со скоростью 2 м/с. Максимальная концентрация вещества составила 0,0151 мг/м3.

«В настоящее время устанавливается потенциальный источник загрязнения и определяется его поднадзорность», — рассказали в профильном министерстве.

Остальные автоматизированные посты, расставленные по городу, не регистрировали превышений. К слову, режим неблагоприятных метеоусловий продлится в Омске до 11 часов сегодняшнего дня. Степень опасности — первая. Его объявили для 33 местных предприятий. В этот период они обязаны снизить количество выбросов.

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#Алина Ясинская#Экология#Общество
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