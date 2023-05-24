У кого-то из пациентов в период НМУ возникает не просто кашель, а гной в горле, кровохаркание (если долго не заниматься лечением). Есть те, кто из-за обилия токсинов в воздухе не может спать. При этом обычные препараты помочь не могут. С накоплением примесей в организме, по словам специалиста, со временем могут развиваться различные хронические заболевания. Отоларинголог Шатохина отмечает, что из-за постоянных выбросов есть вероятность заболеть раком — плохие экологические условия провоцируют появление онкологии.