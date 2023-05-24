Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В последнее время сайты СМИ пестрят новостями об очередных выбросах в черте Омска. Так, четыре дня подряд автоматизированные посты фиксируют превышение в атмосферном воздухе сероводорода. При вдыхании этого токсичного вещества может закружиться голова, появиться тошнота, судороги. В общем, хорошего мало.
Нередко в период «черного неба» горожане обращаются к медикам с першением в горле, аллергическим ринитом, так как «примеси в воздухе раздражают слизистую верхних дыхательных путей». Об этом «Проспекту Мира» рассказала отоларинголог частной клиники Марина Модылевская. Правда, вести статистику заболеваний из-за грязного воздуха сложно, так как симптомы могут также говорить и об ОРВИ у пациента.
Некоторые жалуются на то, что при кашле начинает болеть грудь. Другой врач-отоларинголог Татьяна Шатохина рассказала, что режим неблагоприятных метеоусловий «может провоцировать обострение бронхиальной астмы, обострение хронического фарингита». Кроме того, воздух с примесями «может вызывать аллергию, удушье».
«В целом негативно сказывается на здоровье человека, не только на физическом, но и на психоэмоциональном уровне, потому что этот кашель приносит много дискомфорта и мало чем можно его можно лечить. Это не простудное заболевание, за семь дней не проходит», — отметила медик.
У кого-то из пациентов в период НМУ возникает не просто кашель, а гной в горле, кровохаркание (если долго не заниматься лечением). Есть те, кто из-за обилия токсинов в воздухе не может спать. При этом обычные препараты помочь не могут. С накоплением примесей в организме, по словам специалиста, со временем могут развиваться различные хронические заболевания. Отоларинголог Шатохина отмечает, что из-за постоянных выбросов есть вероятность заболеть раком — плохие экологические условия провоцируют появление онкологии.
Кроме того, медики в один голос говорят о том, что из-за «черного неба» горожане чувствуют себя хуже не только физически. Пребывание в неблагоприятной среде сказывается на психологическом состоянии, в особенности это влияет на женскую часть населения.