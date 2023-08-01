Виталий Хоценко ознакомился с результатами благоустройства в Оконешниковском районе

Парк культуры и отдыха в Оконешниково благоустроили также в два этапа — в 2020–2021 годах. На эти цели направили 21,8 млн рублей. В парке уложили плитку, поставили ограждение. На территории комплекса появилась сцена, смонтирована система видеонаблюдения. В парке установили скамейки, урны, высадили деревья и кустарники, обустроили клумбы.