Виталий Хоценко ознакомился с результатами благоустройства в Оконешниковском районе

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 1 августа, посетил Оконешниковской район. Он ознакомился с результатами благоустройства парка Победы и Парка культуры и отдыха.
Работы в районном центре ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территории парка Победы проходило в два этапа в 2018–2019 годах. На эти цели направили 15,8 млн рублей.
Парк культуры и отдыха в Оконешниково благоустроили также в два этапа — в 2020–2021 годах. На эти цели направили 21,8 млн рублей. В парке уложили плитку, поставили ограждение. На территории комплекса появилась сцена, смонтирована система видеонаблюдения. В парке установили скамейки, урны, высадили деревья и кустарники, обустроили клумбы.
В этом году в район облагородят еще 7 общественных пространств, в том числе пешеходные зоны и детские площадки. На эти цели район получил субсидии в размере 24,8 млн рублей.
«Здесь район работает, хорошие результаты показывает. Два парка отремонтировано за последнюю пятилетку. Можно ставить их в пример, я считаю. Здесь хорошая аллея героев. Включены уже ребята — боевые участники в специальной военной операции. Район ни о ком не забывает. Поэтому будем таким районным руководителям точно помогать», — сказал Виталий Хоценко.
В завершении Виталий Хоценко совместно с представителями районной власти и регионального кабинета министров возложили цветы к вечному огню в парке Победы.