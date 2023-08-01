В омском «Санрайсе» появился конкурсный управляющий из Орла

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Линии, сейчас проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего: с 31 августа фирмой руководит Наталья Петрыкина, 58-летняя уроженка Орла. Она уже является конкурсным управляющим ООО «Хольцпласт», прописанного в Твери, и ряда столичных фирм.
Напомним: ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.