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В омском «Санрайсе» появился конкурсный управляющий из Орла

1 августа 2023, 04:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь обанкротившейся фирмой руководит Наталья Петрыкина.

Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Линии, сейчас проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего: с 31 августа фирмой руководит Наталья Петрыкина, 58-летняя уроженка Орла. Она уже является конкурсным управляющим ООО «Хольцпласт», прописанного в Твери, и ряда столичных фирм.

Напомним: ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.

Омский «Санрайс» признали банкротом
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#Николай Эйхвальд#Санрайс#Бизнес#Новости
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