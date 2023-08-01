В омском «Санрайсе» появился конкурсный управляющий из Орла

Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированное в Омске на 24-й Линии, сейчас проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд утвердил конкурсного управляющего: с 31 августа фирмой руководит Наталья Петрыкина, 58-летняя уроженка Орла. Она уже является конкурсным управляющим ООО «Хольцпласт», прописанного в Твери, и ряда столичных фирм.