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Омский «Санрайс» признали банкротом

27 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
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Причина такого решения — долг в 120 млн рублей.

Арбитражный суд Омской области признал банкротом общество с ограниченной ответственностью «Санрайс». Этим же решением на предприятии открыто конкурсное производство.

Напомним: ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов.

Заявление о признании «Санрайса» несостоятельным должником подало в суд в марте текущего года ООО «Риконт», зарегистрированное в Москве. Основанием для этого стали 120 млн рублей, которые «Санрайс» был должен с 2020 года АО «Интерскол» (на собственно долг здесь приходится 33 млн, остальные 87 — неустойка). Позже этот долг перешел к Елене Савченко, а потом — к «Риконту». По-видимому, усилия москвичей получить с «Санрайса» хотя бы часть долга, закончились неудачей.

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#Новости#Санрайс#Суд#Бизнес#Николай Эйхвальд
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