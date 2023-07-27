Омский «Санрайс» признали банкротом

Заявление о признании «Санрайса» несостоятельным должником подало в суд в марте текущего года ООО «Риконт», зарегистрированное в Москве. Основанием для этого стали 120 млн рублей, которые «Санрайс» был должен с 2020 года АО «Интерскол» (на собственно долг здесь приходится 33 млн, остальные 87 — неустойка). Позже этот долг перешел к Елене Савченко, а потом — к «Риконту». По-видимому, усилия москвичей получить с «Санрайса» хотя бы часть долга, закончились неудачей.