Хоценко оценил мощность производства Омского завода инновационных технологий

С помощью устройств будут отапливаться школа, больница и социальное общежитие. До 15 августа котельные планируется доставить в пункт назначения. Оборудование, к слову, автоматическое, так что не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Внутри котельных есть охранная и пожарная системы безопасности.