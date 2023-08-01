Хоценко оценил мощность производства Омского завода инновационных технологий

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Врио губернатора Виталий Хоценко побывал на Омском заводе инновационных технологий. Он поучаствовал в приемке готовой к отгрузке котельной в подшефный Омской области Стаханов (Луганская народная республика). Туда отправят три таких газовых котельных, чтобы помочь городу подготовиться к зиме.
«Завод растет в своих производственных мощностях. Известно, что предприятие будет реализовывать проекты в других регионах. Компания приняла решение, которое мы ценим и уважаем — произвести блочно-модульные котельные и поставить их в наш подшефный город Стаханов. Это очень своевременно, что Омская область поможет Стаханову подготовиться к зиме. Инфраструктура и боевыми действиями, и временем очень сильно разрушена. Эти котельные мы поставляем в социальные учреждения — в школы, детские сады — для того, чтобы обеспечить теплом. Компания произвела на своей площадке оборудование. Мы, правительство Омской области, берем на себя подключение, коммуникации вместе с местными подрядными организациями», — сказал Виталий Хоценко.
С помощью устройств будут отапливаться школа, больница и социальное общежитие. До 15 августа котельные планируется доставить в пункт назначения. Оборудование, к слову, автоматическое, так что не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Внутри котельных есть охранная и пожарная системы безопасности.
Также врио губернатора Омской области оценил масштабы производства на ОмЗИТ. На базе предприятия на сегодняшний день развивают инвестиционный проект по расширению производства. Объем инвестиции составляет больше одного млрд рублей.
Завод станет больше, благодаря строительству площадки современного производственного комплекса. Его площадь — 17 тыс кв м. Сдача в эксплуатацию состоится до конца этого года.