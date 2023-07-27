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Хоценко обсудил с руководством компании «Лузалес» создание фанерного завода в области

27 июля 2023, 04:22
Фото: Город55
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На новом предприятии смогут работать до 250 человек.

Врио губернатора Виталий Хоценко обсудил сотрудничество с руководителем компании «Лузалес» Русланом Семенюком. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Республики Коми построит фанерный завод в Омской области. Мощность составит 60 тыс куб м в год. Объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей.

С открытием нового предприятия в регионе увеличится количество рабочих мест (+250), а также появятся условия для безотходного производства и глубокой переработки древесины. В данное время руководство «Лузалеса» и члены облправительства обговаривают детали реализации проекта. Проект курирует агентство развития и инвестиций Омской области.

Хоценко оценил мощность производства омского завода металлоконструкций «Мост»
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Политика#Бизнес#Производство#Промышленность#Экономика
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