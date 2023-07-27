Хоценко обсудил с руководством компании «Лузалес» создание фанерного завода в области

С открытием нового предприятия в регионе увеличится количество рабочих мест (+250), а также появятся условия для безотходного производства и глубокой переработки древесины. В данное время руководство «Лузалеса» и члены облправительства обговаривают детали реализации проекта. Проект курирует агентство развития и инвестиций Омской области.