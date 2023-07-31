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Владимир Путин наградил худрука омской «Галерки»

31 июля 2023, 05:17
Фото: Яндекс карты
Владимир Витько получил Почетную грамоту президента России.

Владимир Путин наградил художественного руководителя омского драматического театра «Галерка» Владимира Витько почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение президент подписал 27 июля.

Благодарность главы государства объявили также Тамиру Алимбаеву — акционеру компании «Семиреченская база снабжения».

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Фото: Сайт полпреда президента в СФО

Ранее президент отметил труд изобретателей, железнодорожников и сельхозпроизводителей. Награды получили шестеро омичей.

Владимир Путин присвоил государственные награды шестерым омичам
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#Евгений Игишев#Владимир Путин#Президент#Президент РФ#Грамота#Награда#Театр#Галерка#Общество#Омск#Омская область
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