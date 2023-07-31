Владимир Путин наградил худрука омской «Галерки»

Владимир Путин наградил художественного руководителя омского драматического театра «Галерка» Владимира Витько почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение президент подписал 27 июля.