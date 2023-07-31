Владимир Путин наградил худрука омской «Галерки»

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Владимир Путин наградил художественного руководителя омского драматического театра «Галерка» Владимира Витько почетной грамотой за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение президент подписал 27 июля.
Благодарность главы государства объявили также Тамиру Алимбаеву — акционеру компании «Семиреченская база снабжения».
Ранее президент отметил труд изобретателей, железнодорожников и сельхозпроизводителей. Награды получили шестеро омичей.