Владимир Путин присвоил государственные награды шестерым омичам

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Вчера, 20 июля, президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской федерации. В документе значатся фамилии шестерых омичей.
Звание «Заслуженного изобретателя России» получили первый замначальника КБ «Полет» Николай Иванов и ведущий конструктор бюро Валерий Подзоров.
Слесарь по ремонту подвижного состава омского пассажирского вагонного депо Александр Шантин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное звание «Заслуженного работника транспорта Российской Федерации» присвоили оператору дефектоскопной тележки Сергею Дойдлу и дежурному по станции Карбышево-2 Нэле Овсянович.
Генеральный директор ООО Ассоциации сельских производителей «Краснодарское» Николай Дурченко получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Ранее Владимир Путин сделал заявление, касающееся временно исполняющего губернатора Омской области. Президент поставил в пример Виталия Хоценко как хорошего управленца.