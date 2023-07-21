Владимир Путин присвоил государственные награды шестерым омичам

Слесарь по ремонту подвижного состава омского пассажирского вагонного депо Александр Шантин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное звание «Заслуженного работника транспорта Российской Федерации» присвоили оператору дефектоскопной тележки Сергею Дойдлу и дежурному по станции Карбышево-2 Нэле Овсянович.