В старейшей книготорговой сети Омска началась процедура ликвидации

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В жизни «Омского книготоргового дома» продолжаются глобальные перемены. Город55 уже писал о том, что в январе текущего года этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. В июне открытое акционерное общество «Омский книготорговый дом» превратилось в просто «акционерное общество» и переехало в Курган. Наконец, в июле руководство ОАО подало заявление о ликвидации компании.
Из официального сообщения следует, что заявление было подано 26 июля. Дата готовности документов о ликвидации — 3 августа.
Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В уставном капитале ОКД 3,35 млн рублей. Доход фирмы в прошлом году составил скромные 6,65 млн, чистая прибыль — 450 тысяч рублей.
Игорь Бабиков, совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его сын. С недавних пор Бабиков-старший занимается еще и книжной торговлей.