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В старейшей книготорговой сети Омска началась процедура ликвидации

31 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
иллюстрация
«Омский книготорговый дом» уже переехал в Курган.

В жизни «Омского книготоргового дома» продолжаются глобальные перемены. Город55 уже писал о том, что в январе текущего года этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. В июне открытое акционерное общество «Омский книготорговый дом» превратилось в просто «акционерное общество» и переехало в Курган. Наконец, в июле руководство ОАО подало заявление о ликвидации компании.

Из официального сообщения следует, что заявление было подано 26 июля. Дата готовности документов о ликвидации — 3 августа.

Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В уставном капитале ОКД 3,35 млн рублей. Доход фирмы в прошлом году составил скромные 6,65 млн, чистая прибыль — 450 тысяч рублей.

Игорь Бабиков, совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его сын. С недавних пор Бабиков-старший занимается еще и книжной торговлей.

Старейшая книготорговая сеть Омска переехала в Курган
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#Николай Эйхвальд#Омский книготорговый дом#Бизнес#Новости#Игорь Бабиков
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