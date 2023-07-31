В старейшей книготорговой сети Омска началась процедура ликвидации

В жизни «Омского книготоргового дома» продолжаются глобальные перемены. Город55 уже писал о том, что в январе текущего года этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. В июне открытое акционерное общество «Омский книготорговый дом» превратилось в просто «акционерное общество» и переехало в Курган. Наконец, в июле руководство ОАО подало заявление о ликвидации компании.