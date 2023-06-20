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Старейшая книготорговая сеть Омска переехала в Курган

20 июня 2023, 05:47
Фото: 1MI
иллюстрация
«Омский книготорговый дом» недавно сменил владельца.

В жизни «Омского книготоргового дома» продолжаются глобальные перемены. Город55 уже писал о том, что в январе текущего года этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. 14 июня открытое акционерное общество «Омский книготорговый дом» превратилось в просто «акционерное общество»: теперь оно не обязано публиковать данные о своей деятельности.

На этом изменения не закончились. Поменялось место прописки АО: из Омска книготорговый дом переехал в Курган, и теперь он зарегистрирован в квартире, расположенной в жилом доме на улице Пичугина.

Напомним: Игорь Бабиков, совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его сын. С недавних пор Бабиков-старший занимается еще и книжной торговлей.

Кстати, единственным акционером «Омского книготоргового дома» долго был омский муниципалитет. В 2021 году городские власти решили начать продажу акций.

Игорь Бабиков назначил себя директором старейшей книготорговой сети Омска
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#Николай Эйхвальд#Омский книготорговый дом#Бизнес#Новости#Игорь Бабиков
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