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Как десантники в Омске отметят 2 августа в этом году

31 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Как десантники в Омске отметят 2 августа в этом году
День ВДВ в 2023 году празднуется 2 августа в Российской Федерации. Годовщина отмечается как в Москве, так и в других крупных городах, в том числе в Омске. В материале подробно рассказано о традициях торжества, а также что подарить десантнику.

История и традиции праздника

Основной задачей Воздушно-десантных войск является десантирование в тылу врага и выполнение поставленных целей. Отличие этих мобильных сил в том, что они могут добраться в любую точку за короткое время.

Ежегодно День ВДВ отмечается 2 августа. Датой образования войск является 2 августа 1930 года. Число и месяц совпадает с Ильиным днем — масштабным церковным торжеством. Отмечается, что День ВДВ не является официальным выходным днем.

В праздник среди десантников и граждан в запасе принято встречаться в городских парках Омска. На торжество десантники надевают тельняшку в голубую полоску и голубой берет. В компаниях принято вспоминать годы службы, преподносить цветы к монументам.

Отмечается, что вне зависимости от возраста принято возлагать венки к памятникам. В некоторых городах организуется парадное шествие с портретами погибших товарищей — Бессмертный полк.

У некоторых людей праздник ассоциируется с фонтанами. С точностью установить, откуда появилась данная традиция, невозможно. Основные версии, почему появилась традиция купания в фонтанах:

  1. День ВДВ по дате совпадает с праздником пророка Ильи. Существует поверье, что после 2 августа в воде не стоит купаться. В связи с этим купание считается данью пророку и оберегом от неудач.
  2. Приближение к небу. Небо отражается в воде и считается, что она приближает граждан к нему.
  3. Жаркая погода. Часто 2 августа бывает жарко, в связи с чем появляется желание искупаться.

Флаг ВДВ имеет символьное значение. Во время торжества его принято носить в руках, украшать им машины. Флаг представлен в голубом и зеленом оттенках. Согласно новостным источникам, нижняя часть флага — зеленая и символизирует чистую землю. Верхняя часть флага напоминает о небе. В центре флага расположен парашютист и летящие самолеты слева и справа. Отмечается, что флаг поднимают на всех мероприятиях, которые посвящены этому торжеству.

История и традиции праздникаИстория и традиции праздника
История и традиции праздника
Фото: 1MI

Что подарить на День ВДВ

Перед Днем Воздушно-десантных войск в 2023 году актуальным становится вопрос, что можно подарить близкому человеку или коллеге. Важно, чтобы подарок был полезным и порадовал одаряемого.

На День ВДВ 2 августа в Омске принято преподносить сувениры действующим служащим и гражданам в запасе. При выборе сувенира рекомендуется учитывать характер человека и его привычки, распорядок дня. Презент лучше выбирать с учетом хобби и профессии. На подарок можно нанести символику войск.

Идеи для подарков на День ВДВ:

  • термосы, кружки;
  • брелоки, ручки, магнитики, открытки, зажигалки, чехол для гаджета;
  • полотенце, халат, плед, ортопедическая подушка;
  • часы, запонки, галстук;
  • торт или съедобный букет;
  • наушники, клавиатура, портативная зарядка;
  • снаряжение для похода, охоты, рыбалки и т. д.

При отсутствии идей, что подарить, можно напрямую спросить у человека. Однако тогда подарок не будет сюрпризом. Универсальным подарком станут деньги. Можно взять сертификат на покупку в специализированном магазине на определенную сумму. Если одаряемый интересуется экстремальными видами спорта, можно предложить сходить на страйкбол или подарить сертификат на курсы вождения, прыжок с парашютом, полет на вертолете и т. д.

Что подарить на День ВДВЧто подарить на День ВДВ
Что подарить на День ВДВ
Фото: 1MI
#Праздники#ВДВ#Военные#Десантник#Омск
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