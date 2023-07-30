В Омске 50 человек получили компенсацию по замене печки на газ

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Компенсацию расходов на строительство газопровода и установку газового оборудования получил 51 житель Советского округа Омска. Об этом сообщили в мэрии.
Всего Советская администрация приняла 130 заявок на компенсацию. Возместить в рамках федеральной программы «Чистый воздух» можно до 212 тысяч рублей. Проект рассчитан до 2024 года.
Для получения выплаты нужно предоставить необходимые документы в окружную администрацию до 1 декабря 2023 года.
Напомним, ранее омичи жаловались на экологические проблемы иного характера: