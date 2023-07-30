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В Омске 50 человек получили компенсацию по замене печки на газ

30 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
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Всего поступило 130 заявок.

Компенсацию расходов на строительство газопровода и установку газового оборудования получил 51 житель Советского округа Омска. Об этом сообщили в мэрии.

Всего Советская администрация приняла 130 заявок на компенсацию. Возместить в рамках федеральной программы «Чистый воздух» можно до 212 тысяч рублей. Проект рассчитан до 2024 года.

Для получения выплаты нужно предоставить необходимые документы в окружную администрацию до 1 декабря 2023 года.

Напомним, ранее омичи жаловались на экологические проблемы иного характера:

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#Общество#Новости#Омск#Газ#Газификация#Мэрия
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