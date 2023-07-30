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На лугу посется… В Омской области становится меньше коров

30 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI
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В Омской области сокращается поголовье коров

Данные статистики о поголовье скота и птицы.

Омские статистики опубликовали информацию о поголовье скота и птицы на конец июня 2023 года. Показатели выросли в сравнении с прошлогодними.

Всего в регионе насчитывается почти 376 тысяч (+2,4%) голов свиней и около 7 848 тысяч (+2,3%) голов птицы. В стаде овец и коз — более 235 тысяч голов (+0,1%).

А вот по крупному рогатому скоту наблюдается снижение поголовья на 1,6%. Например, коров стало почти 142 тысячи (-1,4%).

Напомним, подобная картина складывается в регионе не впервые. Ранее мы рассказывали о движении статистических показателей:

В Омской области стало меньше крупного рогатого скота, но больше свиней
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#Животные#Сельское хозяйство#Статистика#Омскстат#Корова#Омск#Омская область#Новости
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