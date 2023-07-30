На лугу посется… В Омской области становится меньше коров

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Омские статистики опубликовали информацию о поголовье скота и птицы на конец июня 2023 года. Показатели выросли в сравнении с прошлогодними.
Всего в регионе насчитывается почти 376 тысяч (+2,4%) голов свиней и около 7 848 тысяч (+2,3%) голов птицы. В стаде овец и коз — более 235 тысяч голов (+0,1%).
А вот по крупному рогатому скоту наблюдается снижение поголовья на 1,6%. Например, коров стало почти 142 тысячи (-1,4%).
Напомним, подобная картина складывается в регионе не впервые. Ранее мы рассказывали о движении статистических показателей: