В Таре по поручению Виталия Хоценко полностью обновят стадион «Олимп»

Ледовый дворец спорта «Олимп» открылся в 2006 году. Комплекс оборудован хоккейной коробкой размером 60*30 метров, трибунами для 400 зрителей, раздевалками с душевыми и тренажерным залом. Открытие ледовой арены дало толчок развитию зимних видов спорта в Тарском районе. Здесь проводятся турниры по шорт-треку и хоккею среди сельских команд.



Виталий Хоценко оставил запись в книге почетных гостей после посещения ледового дворца.