В Таре по поручению Виталия Хоценко полностью обновят стадион «Олимп»

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Сегодня, 29 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко с рабочим визитом посетил Тарский район. Сейчас в Таре проходят торжества, посвященные 429-летию города, а также молодежный фестиваль «Тарская крепость. На стыке веков».
Виталий Хоценко вместе с первым заместителем министра спорта Омской области Иваном Колесником посетили местный стадион «Олимп» и одноименный ледовый дворец. Комплекс является основным местом проведения спортивных мероприятий.
Стадион «Олимп» построили в 1980 году к проведению сельской спартакиады «Королева спорта». В следующем году Тара вновь примет спартакиаду. Стадион к этому времени планируют реконструировать.
«В Таре заехал на стадион „Олимп“. В следующем июле „Королева спорта“ будет проходить именно здесь и стадион нужно приводить в порядок. Будет обновлено футбольное поле и игровой зал, а также трибуны, на них установлены пластиковые сидения, планируется поменять покрытие на беговой дорожке и отремонтировать легкоатлетический манеж. Уверен, местным жителям, спортсменам и гостям города обновленный стадион понравится», — отметил Виталий Хоценко.
Ледовый дворец спорта «Олимп» открылся в 2006 году. Комплекс оборудован хоккейной коробкой размером 60*30 метров, трибунами для 400 зрителей, раздевалками с душевыми и тренажерным залом. Открытие ледовой арены дало толчок развитию зимних видов спорта в Тарском районе. Здесь проводятся турниры по шорт-треку и хоккею среди сельских команд.
Виталий Хоценко оставил запись в книге почетных гостей после посещения ледового дворца.
«Тарским спортсменам! Успехов, крепкого сибирского здоровья, новых больших побед. Городу и району — спортивной славы!!!» — отмечено в пожелании врио главы региона.