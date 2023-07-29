Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

В Таре по поручению Виталия Хоценко полностью обновят стадион «Олимп»

29 июля 2023, 07:51
Реконструкцию спорткомплекса планируют провести к празднику «Королева спорта».

Сегодня, 29 июля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко с рабочим визитом посетил Тарский район. Сейчас в Таре проходят торжества, посвященные 429-летию города, а также молодежный фестиваль «Тарская крепость. На стыке веков».

Виталий Хоценко вместе с первым заместителем министра спорта Омской области Иваном Колесником посетили местный стадион «Олимп» и одноименный ледовый дворец. Комплекс является основным местом проведения спортивных мероприятий.

Стадион «Олимп» построили в 1980 году к проведению сельской спартакиады «Королева спорта». В следующем году Тара вновь примет спартакиаду. Стадион к этому времени планируют реконструировать.

«В Таре заехал на стадион „Олимп“. В следующем июле „Королева спорта“ будет проходить именно здесь и стадион нужно приводить в порядок. Будет обновлено футбольное поле и игровой зал, а также трибуны, на них установлены пластиковые сидения, планируется поменять покрытие на беговой дорожке и отремонтировать легкоатлетический манеж. Уверен, местным жителям, спортсменам и гостям города обновленный стадион понравится», — отметил Виталий Хоценко.

Ледовый дворец спорта «Олимп» открылся в 2006 году. Комплекс оборудован хоккейной коробкой размером 60*30 метров, трибунами для 400 зрителей, раздевалками с душевыми и тренажерным залом. Открытие ледовой арены дало толчок развитию зимних видов спорта в Тарском районе. Здесь проводятся турниры по шорт-треку и хоккею среди сельских команд.

Виталий Хоценко оставил запись в книге почетных гостей после посещения ледового дворца.

«Тарским спортсменам! Успехов, крепкого сибирского здоровья, новых больших побед. Городу и району — спортивной славы!!!» — отмечено в пожелании врио главы региона.
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Тара#Общество#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Стадион#Спорт#Спортивный комплекс#Королева спорта
Подпишитесь
Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Сегодня, 03:02
Снова задыхаемся. Омичам пообещали ночь без свежего воздуха
Вчера, 09:02
Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела
Вчера, 09:09
Полномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год
Сегодня, 05:30
В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно
Сегодня, 03:18
Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества
Сегодня, 04:03