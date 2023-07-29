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Полномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год

29 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI
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Освобождать от должности их будет губернатор по представлению главы соответствующего министерства.

В Омской области работу заместителей министров планируют ограничить сроком в один год. Советующий проект указа губернатора опубликовали 25 июля на сайте регионального правительства.

«Первый заместитель министра Омской области и заместитель министра Омской области назначаются на должность сроком на один год и освобождаются от должности губернатором Омской области по представлению соответствующего министра Омской области», — говорится в документе.

В настоящее время заместителей министров Омской области также назначает и снимает с должности губернатор, но сроки в Уставе Омской области и региональном законе «О Правительстве Омской области» не оговариваются.

Напомним, что в минувший четверг, 27 июля, в омском Минтрансе назначили заместителей министра. Первым замом Динара Курманова стал Дмитрий Пестряков. Ранее он также работал в ведомстве, но на должности заместителя. Еще одним замминистра стал Игорь Кожухов. Он перешел на новую работу с поста заместителя директора департамента транспорта мэрии Омска.

В минтрансе Омской области назначили заместителей министра
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#Евгений Игишев#Министр#Замминистра#Должность#Губернатор#Власть#Правительство#Общество#Политика#Омск#Омская область
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