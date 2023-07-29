Полномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год

Напомним, что в минувший четверг, 27 июля, в омском Минтрансе назначили заместителей министра. Первым замом Динара Курманова стал Дмитрий Пестряков. Ранее он также работал в ведомстве, но на должности заместителя. Еще одним замминистра стал Игорь Кожухов. Он перешел на новую работу с поста заместителя директора департамента транспорта мэрии Омска.