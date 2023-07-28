Виталий Хоценко оценил ход строительства жилья для детей-сирот в Больших Уках

В настоящее время в Больших Уках возводят три четырехквартирных дома для детей-сирот. Площадь каждой квартиры составит 33 квадратных метра. За каждым жилым помещением будет закреплен земельный участок площадью от 5 до 6 соток. Дома оснастят автономной системой отопления, электрокотлом. Виталий Хоценко интересовался планировкой квартир, расположением комнат, кухни. Глава региона обратил внимание на качество строительства соблюдения графика работ.