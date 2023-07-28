Виталий Хоценко оценил ход строительства жилья для детей-сирот в Больших Уках

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Сегодня, 28 июля, врио губернатора Омской области посетил Большеуковский район. Виталий Хоценко пообщался с местными жителями и оценил ход строительства социально значимых объектов и домов для детей-сирот.
Дома для сирот возводит ООО ПСК «Монолит». Жилые помещения планируют ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.
«Дома строим теплые, надежные, с отделкой „под ключ“, полностью готовые к проживанию. Строительство идет по графику. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов будем участвовать в аукционе по закупке квартир для детей-сирот», — рассказал руководитель компании-застройщика Виктор Павлыгин.
В настоящее время в Больших Уках возводят три четырехквартирных дома для детей-сирот. Площадь каждой квартиры составит 33 квадратных метра. За каждым жилым помещением будет закреплен земельный участок площадью от 5 до 6 соток. Дома оснастят автономной системой отопления, электрокотлом. Виталий Хоценко интересовался планировкой квартир, расположением комнат, кухни. Глава региона обратил внимание на качество строительства соблюдения графика работ.
«Нужно делать качественно. Чтобы люди могли комфортно себя чувствовать, не хотели бы уезжать. Готовы еще строить жилье и в других районах?» — поинтересовался врио главы региона.
Застройщик ответил положительно. В прошлом году в Большеуковском районе для детей-сирот приобрели 8 жилых помещений на сумму 18,3 млн. Квартиры предоставили с отделкой «под ключ».