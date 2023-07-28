Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Изображение материала

Виталий Хоценко оценил ход строительства жилья для детей-сирот в Больших Уках

28 июля 2023, 05:49
Фото: Правительство Омской области
Дома планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

Сегодня, 28 июля, врио губернатора Омской области посетил Большеуковский район. Виталий Хоценко пообщался с местными жителями и оценил ход строительства социально значимых объектов и домов для детей-сирот.

Дома для сирот возводит ООО ПСК «Монолит». Жилые помещения планируют ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.

«Дома строим теплые, надежные, с отделкой „под ключ“, полностью готовые к проживанию. Строительство идет по графику. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов будем участвовать в аукционе по закупке квартир для детей-сирот», — рассказал руководитель компании-застройщика Виктор Павлыгин.

В настоящее время в Больших Уках возводят три четырехквартирных дома для детей-сирот. Площадь каждой квартиры составит 33 квадратных метра. За каждым жилым помещением будет закреплен земельный участок площадью от 5 до 6 соток. Дома оснастят автономной системой отопления, электрокотлом. Виталий Хоценко интересовался планировкой квартир, расположением комнат, кухни. Глава региона обратил внимание на качество строительства соблюдения графика работ.

«Нужно делать качественно. Чтобы люди могли комфортно себя чувствовать, не хотели бы уезжать. Готовы еще строить жилье и в других районах?» — поинтересовался врио главы региона.

Застройщик ответил положительно. В прошлом году в Большеуковском районе для детей-сирот приобрели 8 жилых помещений на сумму 18,3 млн. Квартиры предоставили с отделкой «под ключ».

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Большие Уки#Общество#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Дети-сироты#Строительство#Жилье#Жилье для детей сирот#Дети
Подпишитесь
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Вчера, 05:24
В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
Сегодня, 05:49
С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком
Сегодня, 04:48
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
Сегодня, 03:54
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 05:04
Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»
Сегодня, 05:03