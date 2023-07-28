Отечественная разработка. Омский IT-сектор влился в процесс импортозамещения

«Год назад мы решили создать свою систему по управлению проектами. Во-первых, многие подобные сервисы — иностранные, и, чтобы продолжать их использовать, нужна карта зарубежного банка. На ее оформление нужно потратить время и силы, которые в дефиците. Во-вторых, для нас эти сервисы достаточно дороги, потому что наша команда небольшая — до 20 человек. В рамках Студенческой IT-лаборатории мы озвучили свою идею и составили техническое задание по разработке необходимого софта. Для этого наши менеджеры поделились проблемами, которые испытывают при управлении проектами и их учете. Ребята-студенты написали программу, она была сырая, но мы увидели в ней потенциал и доработали уже своими силами. Сейчас программа на стадии тестирования. Надеемся, что с 1 сентября мы начнем вести всю работу в ней», — рассказывает директор ASMART Анна Захарченко.