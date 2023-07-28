Отечественная разработка. Омский IT-сектор влился в процесс импортозамещения

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В современном мире ни одна отрасль экономики в своей работе не обходится без информационных технологий. Поэтому, когда зарубежные компании покинули российский рынок, импортозамещение в IT стало жизненно необходимым. Особенно в сегменте корпоративного программного обеспечения. Российские разработчики уже готовы предложить пользователям ряд альтернативных продуктов.
«И госпредприятия, и просто бизнес в три раза увеличили спрос на российский программный продукт», — рассказывает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По оценкам ТПП России и представителей отрасли, объем рынка программного обеспечения в России составляет 2,2 трлн рублей. В нем можно выделить четыре сегмента. На инженерное ПО отечественного производства приходится порядка 20 млрд рублей, на операционные системы — 5 млрд рублей, на видеоконференцсвязь — до 10 млрд рублей, на офисные пакеты — около 12 млрд рублей. Сейчас российские компании интенсивно замещают ушедших игроков, и эти цифры регулярно меняются. Всего в стране 740 тысяч программистов и более 23 тысяч IT-компаний.
В 2022 году для каждой отрасли экономики в России создали ИЦК — индустриальные центры компетенций. Они объединяют заказчиков и разработчиков, которые совместно определяют, какое ПО необходимо разработать на замену зарубежному. Из федерального бюджета на создание и внедрение новых продуктов выделили почти 50 млрд рублей. В Торгово-промышленной палате отмечают, что объемные заказы, как правило, достаются крупным разработчикам, а внимание необходимо уделять и небольшим региональным IT-компаниям.
«Крупные игроки не всегда видят соответствующей квалификации кадры в малых компаниях, которые они могли бы привлечь и поручить им часть этой работы. И посему, конечно, большая часть этих заказов — самых объемных и самых дорогих — достается гигантам. На наш взгляд, малым компаниям должны более активно выделять какой-то сегмент работы», — считает Сергей Катырин.
Он также рассказал, что Совет ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики организовал презентацию софта малых и средних компаний для российских предпринимателей.
Омские разработчики тоже не отстают. Местная компания «Юбисофт» создала операционную систему UBLinux, которую четыре года назад включили в Единый реестр российского программного обеспечения. Сейчас ее активно используют в государственных и коммерческих организациях и даже школах в нескольких российских регионах.
«В нашей операционной системе очень много особенностей. Во-первых, мы не базируемся на какой-то другой системе, мы взяли официальное ядро Linux Торвальдса и вокруг него собираем своими скриптами архитектуру. Таких модульных систем в мире не так уж и много, в России их нет вообще. Наша операционная система как конструктор: можно собрать необходимую конфигурацию, причем все эти модули можно загружать и выгружать в реальном времени без перезапуска компьютера. В Windows после установки приложения нужно перезагрузиться. Еще модульность дает дополнительные возможности безопасности. Каждый набор приложений выполняется в своем ограниченном пространстве. Если что-то происходит с приложением, достаточно его просто перезапустить, сама система не подвергается опасности. Она не подвержена ни вирусным атакам, ни вредоносным программам, не страдает от ошибок пользователя», — рассказывает технический директор компании Денис Разумов.
По его словам, пользователи ОС работают только в оперативной памяти, ничего не записывается на жесткий диск. В этом режиме срок службы SSD-дисков продлевается в пять раз. Кроме того, в одном из медицинских центров операционная система уже несколько лет работает без поддержки системного администратора.
Одна из недавних разработок «Юбисофта» — запуск приложений Windows.
«Мы знаем, что многие компании пользуются программными продуктами, которые написаны под эту операционную систему. Например, для одной архитектурной компании мы сделали пилотный проект, куда добавили Autocad, Zulu, Photoshop, CorelDRAW, то есть все продукты, которые разработаны только для Windows», — отмечает Денис Разумов.
Операционка омского производства бесплатна для домашнего и некоммерческого использования — ее можно скачать на сайте компании «Юбисофт». Для коммерческих организаций существует бессрочная лицензия, техническая поддержка системы осуществляется по подписке.
Сейчас создатели UBLinux совершенствуют свою разработку — пишут программное обеспечение с искусственным интеллектом.
«Мы в своей организации создаем операционную систему, способную предотвратить с использованием искусственного интеллекта утечку данных. Она будет способна анализировать действия пользователя, вплоть до учета его эмоционального состояния. Будет учитывать всю его связь с внешним миром: коллегами, клиентами и абонентами. Если что-то пойдет не так и система почувствует угрозу утечки информации, доступ к рабочему месту будет заблокирован. А данные об инциденте, если это случится в организации, уйдут в службу безопасности», — делится Денис Разумов.
Он подчеркивает, что с началом спецоперации количество попыток взлома российских IT-систем выросло в разы, и сегодня крайне важно обеспечить технологическую безопасность страны. Но разработка может использоваться и на домашних ПК.
«В эру цифровизации мы все больше сталкиваемся с тем, что злоумышленники хотят похитить персональные данные, а компьютеры — это кладезь информации. Проект сейчас находится в разработке. В нем участвуют специалисты технического университета по искусственному интеллекту», — отмечает эксперт.
Еще одна омская IT-компания — ASMART — занимается разработкой веб-сайтов и мобильных приложений, но мечтает выпустить на рынок собственный продукт. Он уже практически готов к тестированию, а создавался по принципу «помоги себе сам».
«Год назад мы решили создать свою систему по управлению проектами. Во-первых, многие подобные сервисы — иностранные, и, чтобы продолжать их использовать, нужна карта зарубежного банка. На ее оформление нужно потратить время и силы, которые в дефиците. Во-вторых, для нас эти сервисы достаточно дороги, потому что наша команда небольшая — до 20 человек. В рамках Студенческой IT-лаборатории мы озвучили свою идею и составили техническое задание по разработке необходимого софта. Для этого наши менеджеры поделились проблемами, которые испытывают при управлении проектами и их учете. Ребята-студенты написали программу, она была сырая, но мы увидели в ней потенциал и доработали уже своими силами. Сейчас программа на стадии тестирования. Надеемся, что с 1 сентября мы начнем вести всю работу в ней», — рассказывает директор ASMART Анна Захарченко.
Сейчас для ведения проектов в компании используются инструменты Google. Считается количество потраченных часов и рентабельность.
«Все эти данные мы будем вводить в программу. Я как руководитель хотела бы получать дашборд со статистикой, которую сейчас невозможно быстро считать с Google Docs. Например, сколько проектов просрочено, сколько и на какой системе разработано. Новый софт поможет эту статистику быстро получить. Опять же, это позволит нам уйти от инструментов Google, использование которых опасно в сложившейся ситуации с санкциями», — отмечает глава ASMART.
В ближайшем будущем разработчики собираются поделиться своим продуктом с коллегами — отдать его на тестирование другим небольшим компаниям и получить обратную связь. А в перспективе — выйти с ним на рынок.
Кроме того, ASMART является одним из организаторов омского некоммерческого проекта — Студенческой IT-лаборатории, в которой начинающие разработчики могут получить практические навыки. Это своеобразный хакатон длиной в два летних месяца. Участники лаборатории создают разнообразные приложения: от культурных до экологических.
В прошлом году одна из студенческих команд создала ПО для робота-уборщика, который может автономно выполнять функцию уборки мелкого мусора. Его камера подключена к нейросети, благодаря которой он способен распознавать различные предметы. Управлять роботом можно дистанционно с помощью специального приложения.
Участники лаборатории два месяца писали программный код, чтобы воплотить проект в жизнь. Экспериментальный образец собрали из подручных средств, однако создатели считают: робот достоин серийного производства. Он гораздо дешевле зарубежных аналогов, которые стоят миллионы рублей.
По поручению президента с 2025 года весь госсектор должен перейти на отечественные операционные системы, офисный пакет, системы виртуализации и управления базами данных. Бизнеса требования не касаются, но в ТПП считают, что чем раньше начать переход, тем проще он пройдет. Сейчас все бизнес-процессы пронизаны информационными технологиями. Эксперты говорят: чтобы перейти с иностранного софта на отечественный, даже при достаточном функционале необходимо от года до двух.
«Сегодня российские программные продукты по некоторым направлениям не хуже, чем зарубежные, а иногда и намного лучше. Для госкомпаний, компаний с госучастием, конечно, вопрос принципиальный, чтобы они перешли на российский софт. Естественно нам хочется, чтобы у всех была возможность воспользоваться российским софтом, где бы они ни работали, в каких бы отраслях не находились», — говорит президент ТПП России.
ИЦК за время своей работы выявили более тысячи иностранных продуктов, влияющих на стабильность производства в разных отраслях экономики. Из них шестая часть пока не имеет отечественных аналогов, поэтому говорить о полном отказе от иностранных разработок пока рано. Но российский софт совершенствуется и становится конкурентоспособным, а игроки рынка сходятся в одном: импортозамещение в IT — вопрос комплексный. У пользователей должны быть российские компьютеры, работающие на российских операционных системах и целый ряд российских программ.