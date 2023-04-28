Александр Ушаков-старший отказался от своей доли акций радиозавода

Напомним: Иван Поляков руководит ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят радиозавод, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Его сестра Татьяна Ушакова (жена Александра Ушакова) совсем недавно тоже увеличила свою долю с 26,27 до 32,29%. По-видимому, она это сделала за счет своего сына, Александра Ушакова-младшего, который тогда же полностью отказался от своей доли (6,01%).