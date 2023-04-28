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Александр Ушаков-старший отказался от своей доли акций радиозавода

28 апреля 2023, 11:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Доля Ивана Полякова теперь превысила треть всего пакета.

В акционерном обществе «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» изменилось соотношение долей участников. Из письма исполнительного директора компании О. Р. Даутова следует, что одно «физическое лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента». Речь идет об Иване Викторовиче Полякове.

Доля акционера, согласно документу, увеличилась с 26,28% до 34,01%, то есть на 7,73%. Письмо датировано 28 апреля, однако «дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции», — 12 апреля.

Сегодня же Даутов подписал еще одно письмо, в котором сообщается о прекращении права распоряжаться определенным количеством голосов. Это право потерял Александр Леонидович Ушаков, и причина проста — у него не осталось ни одной акции. Между тем его доля составляла 9,44%,

Напомним: Иван Поляков руководит ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят радиозавод, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Его сестра Татьяна Ушакова (жена Александра Ушакова) совсем недавно тоже увеличила свою долю с 26,27 до 32,29%. По-видимому, она это сделала за счет своего сына, Александра Ушакова-младшего, который тогда же полностью отказался от своей доли (6,01%).

Теперь без акций остался Ушаков-старший, муж Татьяны Викторовны и отец Александра Александровича. С чем связано это перераспределение акций внутри семьи, мы пока не знаем. В связи с предыдущей новостью Город55 направил запрос Ушакову-младшему, но ответа на него все еще нет.

 

Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ
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#Николай Эйхвальд#Радиозавод#Бизнес#Новости#Иван Поляков#Александр Ушаков
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