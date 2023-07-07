Бывший акционер радиозавода имени Попова стал совладельцем ряда фирм по всей Сибири

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Известный омский бизнесмен и медиа-менеджер Александр Александрович Ушаков в последние дни стал обладателей целой россыпи бизнес-активов, прописанных в разных региональных центрах Сибири. Перечень выглядит достаточно внушительно:
* рекламное агентство «Радио Сибирь-Кемерово» (50% уставного капитала);
* «Радио „Сибирь-Кузбасс“» (38%);
* «Радио Сибирь» (38%, фирма зарегистрирована в Томске);
* «Музыка и Кино-Сибирь» (37,5%, Омск);
* «Ритэкс-Радио» (50%, Красноярск);
* «Сибирское агентство новостей» (50%, Красноярск);
* «Телемаркет-Эфир» (37,5%, Томск);
* «Эл Сат Медиа» (37,5%, Горно-Алтайск).
Все эти фирмы специализируются на радиовещании и рекламе. Во всех этих случаях Ушакову отошла та часть уставного капитала, которая до этого была записана на само ООО. Его компаньоном с равной долей неизменно является Татьяна Викторовна Ушакова — мать бизнесмена, сестра Ивана Полякова, известного как акционера радиозавода имени Попова и учредителя «Межгосударственной корпорации развития». Кстати, в тех случаях, когда на двух Ушаковых приходится меньше 100% уставного капитала, все остальное записано на «МКР-Медиа».
Город55 уже писал о том, что Александр Ушаков отказался от своего пакета акций радиозавода и уволился с поста главы «Омской телевизионной компании». Однако мы видим, что ни о каком уходе из семейного бизнеса речь не идет. К тому же Ушаков является генеральным директором «МКР-Медиа» и владельцем 5% уставного капитала этой фирмы.