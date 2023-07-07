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Бывший акционер радиозавода имени Попова стал совладельцем ряда фирм по всей Сибири

7 июля 2023, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Во всех случаях компаньоном Александра Ушакова-младшего является его мать Татьяна Ушакова.

Известный омский бизнесмен и медиа-менеджер Александр Александрович Ушаков в последние дни стал обладателей целой россыпи бизнес-активов, прописанных в разных региональных центрах Сибири. Перечень выглядит достаточно внушительно:

* рекламное агентство «Радио Сибирь-Кемерово» (50% уставного капитала);

* «Радио „Сибирь-Кузбасс“» (38%);

* «Радио Сибирь» (38%, фирма зарегистрирована в Томске);

* «Музыка и Кино-Сибирь» (37,5%, Омск);

* «Ритэкс-Радио» (50%, Красноярск);

* «Сибирское агентство новостей» (50%, Красноярск);

* «Телемаркет-Эфир» (37,5%, Томск);

* «Эл Сат Медиа» (37,5%, Горно-Алтайск).

Все эти фирмы специализируются на радиовещании и рекламе. Во всех этих случаях Ушакову отошла та часть уставного капитала, которая до этого была записана на само ООО. Его компаньоном с равной долей неизменно является Татьяна Викторовна Ушакова — мать бизнесмена, сестра Ивана Полякова, известного как акционера радиозавода имени Попова и учредителя «Межгосударственной корпорации развития». Кстати, в тех случаях, когда на двух Ушаковых приходится меньше 100% уставного капитала, все остальное записано на «МКР-Медиа».

Город55 уже писал о том, что Александр Ушаков отказался от своего пакета акций радиозавода и уволился с поста главы «Омской телевизионной компании». Однако мы видим, что ни о каком уходе из семейного бизнеса речь не идет. К тому же Ушаков является генеральным директором «МКР-Медиа» и владельцем 5% уставного капитала этой фирмы.

Александр Ушаков-младший стал совладельцем семейной фирмы в Чите
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#Николай Эйхвальд#Радио#МКР#Бизнес#Новости#Александр Ушаков-младший
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