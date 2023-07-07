Бывший акционер радиозавода имени Попова стал совладельцем ряда фирм по всей Сибири

Все эти фирмы специализируются на радиовещании и рекламе. Во всех этих случаях Ушакову отошла та часть уставного капитала, которая до этого была записана на само ООО. Его компаньоном с равной долей неизменно является Татьяна Викторовна Ушакова — мать бизнесмена, сестра Ивана Полякова, известного как акционера радиозавода имени Попова и учредителя «Межгосударственной корпорации развития». Кстати, в тех случаях, когда на двух Ушаковых приходится меньше 100% уставного капитала, все остальное записано на «МКР-Медиа».