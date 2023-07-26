Уровень воды в реках Омской области приближается к опасно низкой отметке

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:39
Уровень воды в реках 11 регионов приближается к критической отметке. Это приведет к затруднению прохождения средних и больших судов в конце июля — начале августа, сообщил метеоролог.
Такая ситуация сложилась из-за того, что во многих частях страны за весенне-летний период выпало очень мало осадков. Среди затронутых регионов следующие: Республика Коми, Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская, Омская, Магаданская, Амурская и Томская области.
«На реке Уса в Коми в конце июля их движение не рекомендуется, на реке Вятка в Кировской области, реках Белая и Уфа в Башкортостане, реке Самур на юге Дагестана, реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе, в отдельных участках Енисея в Красноярском крае, реке Бия в Алтайском крае — аналогичная ситуация», — рассказал Вильфанд пресс-службе ТАСС.
Напомним, что недавно, 22 июля, из-за падения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем.