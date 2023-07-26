Уровень воды в реках Омской области приближается к опасно низкой отметке

Такая ситуация сложилась из-за того, что во многих частях страны за весенне-летний период выпало очень мало осадков. Среди затронутых регионов следующие: Республика Коми, Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская, Омская, Магаданская, Амурская и Томская области.